FCB-Rückkehrer Marco Streller – «Mein Verhältnis zu Bernhard Burgener ist völlig okay» Marco Streller erklärt, warum er kein zweiter Karli Odermatt ist und sagt, wie er den FC Basel, und den Machtkampf um diesen aus der Distanz erlebt hat. Oliver Gut

Marco Streller will beim FC Basel wieder etwas bewegen. Foto: Toto Marti (Blick/Freshfocus).

Marco Streller, sind Sie beim FCB der neue Karli Odermatt? Nein. Karli ist Karli. Ich bin Marco Streller. Das war immer so und bleibt so. Natürlich sind die Tätigkeitsfelder nicht unähnlich. Auch Karli war immer schon mehr als nur Botschafter, hat dem Club viele Türen geöffnet und Geld reingeholt. Das wird auch von mir erwartet.

Was genau wird von Ihnen erwartet? Jedes Unternehmen braucht meiner Meinung nach einen Botschafter, der repräsentative Aufgaben übernimmt. Das ist auch ein Teil dessen, was ich tue. Aber eben: Wenn es heisst, ich sei auch im Bereich Business Developement tätig, dann geht es gewiss auch darum, dass ich mithelfe, neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Wir haben schon einige Ideen, aber es ist noch nichts spruchreif. Und schliesslich gibt es einen dritten Aspekt: Ich bin ein Typ, der Menschen zusammenbringen kann. Und beim FCB wird es gemeinsam mit der neuen Clubführung, die da bisher schon sehr viel geleistet hat, auch darum gehen, die gesamte rotblaue Bewegung zu einen.

Das ist nicht zuletzt deshalb nötig, weil in der Beziehung zwischen Club und Basis in der Ära von Bernhard Burgener viel kaputt ging. Sie sind im Juni 2019 im Unfrieden als FCB-Sportdirektor gegangen. Wie haben Sie die Zeit danach, insbesondere die schwierigen Monate der Proteste und des Machtkampfs zwischen Burgener und David Degen erlebt? Ich will nicht viel über Vergangenes sagen. Klar ist, dass ich das mitbekommen habe. Das hat ja fast die ganze Welt mitbekommen … Aber ich habe mich so gut als möglich zurückgehalten, mich kaum eingemischt.

Sie sagen, Sie hätten sich kaum eingemischt … Aber Sie sollen noch während des Machtkampfs ein Treffen zwischen einigen Fans und David Degen vermittelt haben … Es war nicht ganz so. Aber ja: Ich hatte schon früher immer Kontakt mit David und dieser riss auch nie ab. Und ich habe zwischen ihm und einigen Menschen vermittelt.

Mit Ihrer Vorgeschichte ist auch so klar, dass Sie froh waren, als es zum Besitzerwechsel kam und die Ära Burgener endete. Ich denke, da waren sehr viele Menschen froh. Und da ich mich noch als Vereinsvorstands-Mitglied im Rahmen der ersten Centricus-Gerüchte öffentlich gegen eine Übernahme durch ausländische Geldgeber äusserte, liegt ja auch auf der Hand, dass ich froh war, als mit Degens Club-Übernahme dieses Thema vom Tisch war. Und ich wäre jetzt auch kaum zurück beim FCB, wenn es den Besitzerwechsel im Mai nicht gegeben hätte. Aber mein Verhältnis zu Bernhard Burgener ist völlig okay. Ich habe ihn am Donnerstag auch am Match gegen Ujpest Budapest gesehen, mit ihm ganz normal geredet.

Sie werden weiter bei Blue Spiele kommentieren. Auch solche des FCB? Wir haben das im FCB und auch bei Blue besprochen. Es wird sich nicht immer vermeiden lassen.

Finden Sie es nicht problematisch, wenn der FCB-Botschafter, der etwas mehr als zwei Jahre zuvor noch FCB-Sportdirektor war, sich öffentlich über sportliche Belange bei Rotblau äussert, mit denen er aber in seiner neuen Anstellung im Club gar nichts mehr zu tun hat? Ihre Frage ist sicher berechtigt. Das zeigt ja allein die Tatsache, dass wir das vorher eingehend besprochen haben. Und mir ist auch bewusst, dass das heikel ist. Aber ich bin überzeugt, dass ich meine Meinung zum FCB am TV so sagen kann, dass es für beide Seiten stimmt.

Und wie sehr kann sich der ehemalige Sportdirektor innerhalb des Clubs mit seiner Meinung zum Sport zurückhalten? Das wird mir leicht fallen. Denn das habe ich ja gesucht: Als ich mit David Degen und noch intensiver mit Dani Büchi über eine Rückkehr sprach, war eines sofort für beide Seiten klar: Ich werde nichts mehr mit dem Sportbereich zu tun haben.

Es gibt noch immer einige Menschen, die Sie zu einem schönen Teil für die negative FCB-Entwicklung unter Burgener verantwortlich machten. Mussten Sie sich deswegen eine Rückkehr zweimal überlegen? Nein. Es gab schon vorher Menschen, die mich doof fanden. Und es wird weiterhin Menschen geben, die mich doof finden. Was ich seit der Bekanntgabe am Donnerstag und nicht zuletzt beim Matchbesuch spürte, ist überwiegend Freude darüber, dass ich zurück bei dem Club bin, mit dem mich so viel verbindet. Ein Zögern gab es trotzdem, aber aus anderem Grund: Mein Studium in KMU Betriebswirtschaft hält noch an. Eigentlich war mein Plan, meine Tätigkeiten erst nach dessen Abschluss auszuweiten. Nun muss ich halt alles unter einen Hut bringen. Zudem stand auch der Gedanke im Raum, vorerst beruflich eher etwas vom FCB und von der Region wegzukommen, in die weite Welt hinauszuziehen, die ja für mich bereits nach Rheinfelden beginnt. Deshalb war mir der Verbleib bei Blue auch ein grosses Anliegen. Wäre dies nicht möglich gewesen, wäre ich jetzt nicht zum FCB zurückgekehrt.

Sie waren am Donnerstag mit Roger Federer am Match. In offizieller Mission? Nein. Er weilt gerade in der Schweiz und hatte Lust, mal wieder ein Spiel zu sehen. Also hatten wir Kontakt und gingen zusammen an das Spiel.

War es Ihr erstes Spiel, seit Sie 2019 den Bettel hinschmissen? Ja. Aber das hat auch mit der Pandemie zu tun. Sicher brauchte ich am Anfang Zeit und Abstand. Aber ich wäre früher ins Stadion zurückgekehrt, wäre dies möglich gewesen.

