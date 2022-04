Chronik einer Belästigung – Mein Stalker und ich Eine Frau wird über fünf Jahre gestalkt. Sie geht zur Polizei. Sie nimmt sich eine Anwältin. Sie stellt den Mann zur Rede. Und er macht einfach weiter. Wie kann das sein? Christof Gertsch (Das Magazin)

«Er hat mich meiner Kraft beraubt, als hätte er mich ausgehöhlt – so kommt es mir vor»: Susana Canonica auf der Münsterplattform in Bern, wo ihr der Stalker oft auflauerte. Foto: Joël Hunn

Es begann mit einem Brief an ihre Praxis im Dezember 2016. Ein Mann schrieb in winziger Handschrift, dass er immerfort an sie denken müsse, seit sie ihn im Volver – das ist eine Tapasbar in der Berner Altstadt – nach seinem Namen gefragt habe.