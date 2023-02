Flucht aus der Ukraine – «Mein Leben wird nicht ausreichen, um mich zu bedanken» Deutsch, Dankbarkeit und Sehnsucht nach der Heimat: Vier Frauen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sprechen über ihr Leben in der Region Basel. Isabelle Thommen

Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Zahlreiche Menschen mussten ihre Heimat verlassen und in die Schweiz flüchten. Während einige der Geflüchteten wieder zurückkehrten, leben heute noch mehrere Tausend geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in der Region Basel.