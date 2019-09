Mein erstes Handy

«MEIN.EIGENES.HANDY!» Ihre Augen strahlen, während sie vom Moment träumt, in dem sie ihr Smartphone (das die Kinder lustigerweise immer noch ganz altmodisch Handy nennen) auspacken wird. Mir raucht unterdessen der Kopf, weil ich zu dem Thema so viele Fragen habe, auf die ich eine Antwort bereit halten will bis zu ihrem Geburtstag. Denn so ein Smartphone ist ja nicht bloss ein weiteres Spielzeug, mit dem der Nachwuchs in eine Fantasiewelt abdriftet. Es öffnet dem Kind das Tor zur virtuellen Welt. Einer Welt, in der neben viel Gutem bekanntlich auch Böses lauert.

Deshalb sollte man sich als Eltern vorgängig einige Gedanken machen, wenn das erste Smartphone auf dem Gabentisch landen wird. Folgende Fragen habe ich mir gestellt:

Ist man mit 10 Jahren bereit fürs Smartphone?

Die Grundsatzfrage. Bei uns wars so: Vor zwei Jahren jammerte die Tochter, dass «meeega viele in meiner Klasse» schon ein Handy hätten. Ich erwiderte, dass sie aber erst in der Mittelstufe eines bekomme. Die Tochter hat diesen einen Satz im Gedächtnis abgespeichert und nie mehr vergessen. Und mich seither immer wieder daran erinnert, dass sie in der 4. Klasse ein Smartphone besitzen dürfe, denn: «Du hast das versprochen!».

Unterdessen glaube ich tatsächlich, dass Zeit und Kind reif sind dafür und sehe neben allen Herausforderungen auch einige Vorteile. Etwa dass ich Bescheid geben kann, wenn mein Zug am Feierabend wieder einmal eine Viertelstunde Verspätung hat und so viel entspannter nach Hause fahren kann.

Welches Modell soll es sein?

Meiner Meinung nach braucht ein Kind kein hochpreisiges Smartphone. Es sei denn, man bekommt es billig aus zweiter Hand. Wir haben uns für ein Modell von Wiko entschieden. Die französische Marke hat günstige Smartphones im Sortiment, die recht viel bieten fürs Geld und hübsch aussehen – ein wichtiger Faktor unter Teenies und solchen, die es bald werden. Laut der Expertin im Fachgeschäft reichen 32GB Speicherplatz für Einsteiger. Netter Nebeneffekt: Das Kind lernt mit der Zeit, Prioritäten zu setzen. Denn wenn der Speicher voll ist und man noch ein Game herunterladen will, muss man wohl oder übel zuerst ein anderes löschen.

Wie hält das Gerät möglichst lange?

Sie kennen es: Man ist einen Moment nicht aufmerksam und schon fällt das Telefon zu Boden. Ich rate darum dringend, gleich eine zum Smartphone passende Schutzhülle zu besorgen. Vielleicht sogar eine dieser total angesagten Handyhüllen mit Kordel, die man um den Hals trägt? Warum man sich als Erwachsener so etwas umhängt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber für Kinder scheinen mit die Dinger durchaus praktisch. Leider ist die Hüllenauswahl für Günstigmodelle wie das Wiko sehr eingeschränkt, bei einzelnen Anbietern wie Apfelkiste.ch wird man dennoch fündig.

Braucht es Regeln?

Unbedingt! Ich habe meine Tochter bereits vorgewarnt, dass wir zusammen einen Smartphone-Vertrag aufsetzen, falls sie denn tatsächlich ein solches Gerät bekommen sollte. (Als ob sie nicht eh schon wüsste, dass es so sein wird…oder warum beschäftigt sich das Mami plötzlich 24/7 mit dem Thema?) Was nicht fehlen darf im Vertrag: Dass das Handy während dem Essen und abends ab einer bestimmten Zeit an seinen „Schlafplatz“ gelegt wird. Und dass die Eltern das Smartphone auch einmal einziehen dürfen, wenn das Kind immer wieder gegen die Regeln verstösst. Eine hilfreiche Vertrags-Vorlage finden Sie bei «Fritz&Fränzi».