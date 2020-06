Der Club der Gentlemen – Mein, dein, unser Sitzplatz Sind Platzzuweisungen für Alte und Gehbehinderte heute noch nötig? Offensichtlich schon, denn Achtsamkeit scheint nicht unbedingt die Stärke von Tram- und Busfahrenden zu sein. Dominik Heitz

©Giorgia Müller

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte in Amerika noch eine strikte Ordnung: jene nach Hautfarbe. Bis weit in die 1950er-Jahre hinein gab es Parkbänke oder Aufzüge entweder nur für Weisse oder nur für Schwarze. Auch in Bussen wurde getrennt; die vorderen Sitze waren für Weisse, die hinteren für Schwarze reserviert.

Da kann man heute nur mit Unverständnis reagieren, wenn sich eine dunkelhäutige Juso-Politikerin betupft fühlt, nicht darüber informiert worden zu sein, in der Fernsehsendung «Arena» zum Thema Rassismus neben eine dunkelhäutige SVP-lerin gesetzt zu werden. Und doch darf man sich darüber auch nicht allzu sehr wundern – in einer Zeit, da ideologische Haltungen und Egoismus höher gewichtet werden als Anstand und Respekt.

Eigentlich sollte es ja nicht sein, dass in den Trams Sitzplätze für Alte und Gehbehinderte extra angeschrieben werden müssen. Oder dass wie in der Wiener U-Bahn ständig eine Stimme ertönt, die sagt: «Seien Sie achtsam, andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger.» Doch was will man tun, wenn verwöhnte Frauen ihre Taschen auf den Nebensitz stellen, um mehr Platz zu haben, Jugendliche ihre Beinfreiheit demonstrieren, indem sie ihre Füsse auf den Sitz gegenüber legen, und viele andere auf ihre Handys starren, um ja nicht jemandem Platz machen zu müssen?

Alte und Gehbehinderte haben deswegen heute nicht mehr viel zu lachen – ausser hierbei: Fragt eine alte Dame einen Schuljungen: «Könntest du mir Platz machen? Du hast ja die jüngeren Beine.» – «Ja das schon», antwortet der Schüler, «aber ich brauche sie auch länger.»