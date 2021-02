Mal-Workshop per Live-Stream – Mein Bild und ich Wochenlang blieb uns der Zutritt zu Museen verwehrt. Um dennoch etwas Kunst zu erleben, blieb nur noch der Griff nach dem Pinsel. Julia Konstantinidis

Malen mit Unterstützung per Live-Stream. Das Sujet ist anspruchsvoller als gedacht. Foto: Kostas Maros

Wenn am kommenden Montag die Museen wieder öffnen, wird es seit vergangenem Dezember erstmals wieder möglich sein, den Geist, das Auge und die Seele mit einer Ausstellung zu verwöhnen. Wer sich in der Zwischenzeit mit Kunst beschäftigen wollte, musste einen anderen Weg finden.

Ein Motiv für alle

Ich entschloss mich, selber zum Pinsel zu greifen. Etwas Unterstützung würde ich aber nötig haben, denn mein Talent fürs Malen war schon immer bescheiden. Ein Tutorial von Fernseh-Maler Bob Ross hätte mich vielleicht inspiriert. Aber mir stand der Sinn nach etwas Interaktivem.Bei Art Night Schweiz werde ich fündig. In normalen Zeiten bietet das Aargauer Start-up Kunstworkshops in verschiedenen Schweizer Städten an. Die Teilnehmer treffen sich in Bars und Restaurants und malen unter Anleitung alle dasselbe Motiv. Dieses sucht man sich bei der Online-Buchung aus.