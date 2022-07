Nachruf auf Georges Lüdi – Mehrsprachigkeit war für ihn der Normalfall Der Professor für Romanistik war mitverantwortlich, dass der Universität Basel ab den 1970er-Jahren der Schritt in die Moderne gelang. Meinung Robert Kopp

Georges Lüdi auf einer Aufnahme von 2004. Foto: Roland Schmid

Als Georges Lüdi 1982 zum Nachfolger von Carl Theodor Gossen an die Universität Basel berufen wurde, war er noch keine 40 Jahre alt. Aber er konnte bereits auf eine brillante Universitätslaufbahn mit Stationen in Zürich, Bern und Neuenburg zurückblicken. Georges Lüdis Aufmerksamkeit galt der Gegenwartssprache. Seine Übernahme des Lehrstuhls für französische und allgemeine Sprachwissenschaft markierte in Basel einen Paradigmenwechsel.

Seine Ausbildung hatte Lüdi in Zürich erhalten, bei Gerold Hilty, mit Semestern in Montpellier und Madrid. Bei Hilty hat er doktoriert, Hilty hat ihn habilitiert. Seine Dissertation hatte er einer der wichtigsten und am meisten untersuchten rhetorischen Figuren, der Metapher, und ihrem Funktionieren als Sprach- und Denkmechanismus gewidmet.

Mit scharfem Blick für die sich immer rascher verändernden Sprachgewohnheiten hat sich Lüdi in der Folge den Sprachlandschaften der Schweiz zugewandt und vor allem die Probleme der Zweisprachigkeit untersucht. Er war selbst zweisprachig aufgewachsen und betrachtete die Mehrsprachigkeit nie als die Ausnahme, sondern als den Normalfall. Eine Sichtweise, welche ihn dazu führte, der Zweisprachigkeit durch Migration besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Ein Generalstabsoffizier

Durch Gerold Hilty – selber Kommandant einer Reduitbrigade – ist Georges Lüdi auch ermuntert worden, seine militärische Laufbahn weiterzuverfolgen. Er war einer der wenigen Generalstabsoffiziere in unserer Artistenfakultät. Seine Begabung für klare Planung und seine Entscheidungsfreudigkeit, gepaart mit einer natürlichen, durch Jovialität temperierten Autorität, haben ihm die Arbeit als Institutsvorsteher, als Dekan, als Präsident der Planungskommission der Universität, als Mitglied des Wissenschaftspolitischen Rates für die Sozialwissenschaften der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie zahlreicher anderer wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Gremien sehr erleichtert.

Georges Lüdi hat tatkräftig mitgeholfen, unsere Alma Mater auf dem Weg in die Moderne neu zu erfinden. Stichworte: Bologna-Reform, Universität beider Basel, Neuausrichtung der Fakultäten und der Departemente, Etablierung neuer Fächer und Forschungsgebiete, Schaffung neuer Lehrstühle. Und das alles in einer Zeit der knappen Mittel.

Besonders am Herzen lag ihm aber die Ausbildung unserer Französischlehrer. Er betrachtete die zweite Landessprache nie als Fremdsprache, sondern als Teil eines historisch gewachsenen Sprachganzen. In der direkt ans Elsass und an die Westschweiz angrenzenden Region Basel erschien ihm die Zweisprachigkeit als eine Selbstverständlichkeit. Er legte daher stets besonderen Wert darauf, seinen Studentinnen und Studenten jene unabdingbaren fachlichen Kompetenzen zu vermitteln, welche ihnen heute oft fehlen, weil die Fachausbildung der Pädagogik geopfert worden ist.

Untaugliche Lehrmittel

Unablässig hat er sich auch gegen die untauglichen Lehrmittel in einem völlig falsch konzipierten Fremdsprachenunterricht gewehrt, welche sprachwissenschaftlich inkompetente Reformer mit politischem Druck durchgesetzt haben und die jetzt mühsam wieder entsorgt werden.

Die grösste Genugtuung für einen akademischen Lehrer ist jedoch der Erfolg der von ihm ausgebildeten Nachwuchskräfte: Die Begabtesten seiner Doktorandinnen und Doktoranden sind bereits ihrerseits Inhaber und Inhaberinnen von Lehrstühlen im In- und Ausland. Der Stab wurde mit Erfolg weitergereicht.

Georges Lüdi ist am 26. Juli nach kurzer Krankheit unerwartet verstorben. Wir verlieren einen begabten Forscher, einen engagierten Lehrer, einen umtriebigen Macher und Gestalter. Wir verlieren vor allem einen warmherzigen, aufrichtigen Freund. Am 18. Dezember wird ein Erinnerungsfest für ihn stattfinden.



