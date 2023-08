Mehrere Stadtteile überschwemmt – Überflutete Strassen nach Unwetter in Nürnberg Zahlreiche Autofahrerinnen blieben in den Wassermassen stecken, ganze Strassezüge wurden überflutet. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

Die Feuerwehr gelangt per Schlauchboot zu den Autos in einer überschwemmten Unterführung in Nürnberg. (17. August 2023) Foto: Keystone

Ein Unwetter hat am Donnerstagabend in Nürnberg für Überschwemmungen gesorgt. In vielen Stadtteilen seien ganze Strassenzüge überflutet worden, teilte die Polizei mit. In Unterführungen blieben demnach zahlreiche Autofahrer in den Wassermassen stecken und mussten ihre Fahrzeuge verlassen. Auch viele Keller und Tiefgaragen standen unter Wasser. Zudem sorgten laut Polizei herabfallende Dachziegeln oder umgestürzte Bäume für Schäden.

Auch ein Tram blieb in einer Unterführung stecken. (17. August 2023) Foto: Keystone

Polizei und Feuerwehr meldete hunderte Unwetter-Einsätze. «Wir arbeiten mit Hochdruck die Einsätze (schon mehr als 500!) ab!», schrieb die Nürnberger Feuerwehr im Onlinedienst X, der früher Twitter hiess.

Bilder und Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, zeigen dramatische Szenen. So musste sich eine Familie aus einem Auto befreien, das in einer überfluteten Unterführung feststeckte. Den Polizisten, die daraufhin eintrafen, sei das Wasser bis zur Brust gestanden, berichtet «20 Minuten». Die Familie blieb demnach unverletzt. Auch anderswo in Nürnberg liegen der Polizei deutschen Medien zufolge keine Meldungen über Personenschäden vor.

Eine Familie rettet sich aus einem Auto in einer überschwemmten Unterführung. (17. August 2023) Foto: Keystone

Laut der Feuerwehr hatte sich vor allem über der Nürnberger Innenstadt eine Gewitterzelle gebildet. Vor allem die Altstadt und der Innenstadtteil Steinbühl seien von den Überschwemmungen betroffen.

Eine Strasse ist nach dem Starkregen vor einer Brücke unterspült. (17. August 2023) Foto: Johannes Neudecker (Keystone)

Ein schweres Unwetter hatte bereits in der Nacht zu Donnerstag in mehreren deutschen Bundesländern für vollgelaufene Keller und Chaos auf den Strassen gesorgt. Der Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main wurde in der Nacht zu Donnerstag zeitweise zum Erliegen gebracht. Auch in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen und Bayern liess Starkregen zahlreiche Keller volllaufen und Bäume umkippen. Die Feuerwehren mussten teils zu hunderten Einsätzen ausrücken.

AFP/oli

