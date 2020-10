Betrüger im Netz – Mehrere Schweizer Hochschulen wurden abgezockt Cyberkriminelle drangen in Netzwerke von Hochschulen ein und zweigten Löhne ab. Sie ergaunerten einen Betrag

in sechsstelliger Höhe. Zu den Geschädigten gehört die Universität Basel. Nadja Pastega

Den Tätern gelang es, sich Zugang zu Buchhaltungssystemen von Hochschulen zu verschaffen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Saläre von einigen Hochschulangestellten gerieten in den letzten Tagen auf Abwege. Statt auf dem Konto der Mitarbeiter landete das Geld bei Cyberbetrügern. Diese haben erfolgreich Schweizer Hochschulen attackiert. Es gelang ihnen, in Netzwerke einzudringen und Lohnüberweisungen auf ihre eigenen Konti umzuleiten. «Es betrifft mehrere Hochschulen in der Schweiz», bestätigt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, die für die Untersuchung des Falls zuständig ist.