Tatort Fedex-Filiale – Mehrere Opfer bei Schiesserei in Indianapolis In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana ist es am späten Donnerstagabend zu einer Massenschiesserei in einem Gebäude des Paketzustellers Fedex gekommen. Der Schütze soll tot sein.

Bei einer Schiesserei in Indianapolis hat es nach Angaben der Polizei mehrere Opfer gegeben. Ort des Geschehens am späten Donnerstagabend (Ortszeit) sei ein Gebäude des Paketdienstes Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens der US-Metropole gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Schwere der Verletzungen der Opfer machte sie keine Angaben. Der mutmassliche Täter habe offenbar Suizid begangen.

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schiessereien. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hat nun einen neuen Anlauf angekündigt, die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.

