Bahnunglück im Ruhrgebiet – Güterzug erfasst zwei Kinder – ein Kind tot Ein Güterzug riss in Recklinghausen zwei sehr junge Menschen mit. Gemäss dem Innenministerium von Nordrhein-Westfalen starb ein Kind, das zweite ist schwer verletzt. UPDATE FOLGT

Der Güterzug in Recklinghausen hat offenbar zwei Kinder erfasst, wie die Behörde des Bundeslandes NRW mitteilt. Foto: Screenshot Twitter WDR

Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden am Donnerstag zwei Kinder von einem Güterzug erfasst. Ein Kind sei gestorben und eines schwer verletzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im NRW-Innenministerium am späten Donnerstagabend.

Wie eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen gegenüber der AFP mitteilte, ereignete sich das Unglück am Abend auf der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Hauptbahnhof im nördlichen Ruhrgebiet. Demnach ist ein Güterzug an dem Unglück beteiligt, das der Polizei um 18.12 Uhr gemeldet wurde. Angaben zu Opfern machte die Polizei zunächst nicht.

AFP/SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.