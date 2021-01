Beizen wieder geöffnet – Mehrere Kantone hätten nie Ausnahmen beschliessen dürfen Heute könnte der Bundesrat die Ausnahmeregeln für Kantone mit tiefem R-Wert aufheben. Er hätte sie besser gar nie eingeführt, wie neue Zahlen zeigen. Luca De Carli

Grosse Wiederöffnung: Am 10. Dezember durften in der Westschweiz – wie hier in Lausanne – nach fünf Wochen Lockdown die Restaurants wieder aufmachen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Restaurants waren voll an jenem Donnerstagabend. Am 10. Dezember öffneten fünf Westschweizer Kantone nach fünf Wochen regionalem Lockdown ihre Gaststätten wieder. Die epidemiologische Lage hatte sich nach einer dramatischen Zeit wieder etwas entspannt – ganz anders als in der Deutschschweiz. Das brachte den Bundesrat an seiner Sitzung einen Tag später in eine schwierige Lage. Wie konnte er für die ganze Schweiz Einschränkungen für Gastronomie und Läden beschliessen, ohne in der Romandie einen Volksaufstand auszulösen?

Das Ergebnis war eine Ausnahmeregel, die vor allem auf der Reproduktionszahl basiert. Liegt der R-Wert unter 1, sinken die Neuansteckungen mit Corona, liegt er bei 1 oder darüber, steigen sie. Kantone, die (nebst zwei anderen Kriterien) während 7 Tagen einen R-Wert unter 1 vorweisen konnten, durften also Restaurants und Läden auch am Abend offen lassen. «Steigt der Wert auch an nur einem der letzten 7 verfügbaren Tage über den Wert 1 an, können keine Ausweitungen der Öffnungszeiten erfolgen beziehungsweise müssen diese zurückgenommen werden», schrieb der Bund weiter in seinen Erläuterungen zur Corona-Verordnung vom 11. Dezember.