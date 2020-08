Gefahr für Biker und Jogger – Mehrere Drähte über Waldweg in Metzerlen-Mariastein gespannt Ein Mann entdeckte die Metalldrähte in einem solothurnischen Waldstück und benachrichtigte die Polizei.

Unbekannte haben in Metzerlen-Mariastein in einem Waldstück nahe der Schweizer Grenze mehrere Metalldrähte über einen Waldweg gespannt. Die Polizei entfernte die von einem Mann am Freitag gemeldeten Drähte.

Die Drähte waren über einen von Joggern und Bikern rege benutzten Waldweg auf unterschiedlicher Höhe gespannt gewesen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Eine Patrouille haben einen Augenschein vor Ort vorgenommen und die Drähte entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie rät Benutzern des Waldes wachsam zu sein und weitere Vorkommnisse mit gespannten Drähten zu melden.

SDA/bor