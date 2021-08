Feuerteufel in Allschwil – Mehrere Brände in Friedhofstoiletten – vom Täter fehlt jede Spur Bis zu 50’000 Franken Schaden muss die Gemeinde hinnehmen. Brandmelder sollen in Zukunft helfen, rascher zu erfahren, wo ein Feuer ausgebrochen ist. Andrea Schuhmacher

So sahen die Toilettenanlagen auf dem Allschwiler Friedhof nach dem Brand am 6. Juli aus. Foto: Polizei BL

Innerhalb eines Monats war auf dem Friedhof Allschwil zwei Mal Feuer ausgebrochen. Und am Samstagabend brannte es schon wieder in den Toilettenanlagen. Wie Roland Walter, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft, auf Anfrage bestätigt, geht man in diesem Fall so wie bei den Bränden vom 8. Juni und vom 6. Juli von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur. Die «entsprechenden Ermittlungen» seien noch am Laufen, sagt der Polizeisprecher.

Weiter nach der Werbung

Bereits in den letzten Jahren ist es auf dem Friedhof Allschwil mehrfach zu Bränden gekommen: im November und Dezember 2018, im April 2019 – immer jeweils in den Toilettenanlagen. Auch in diesen Fällen konnte die Polizei die Täter nicht ausfindig machen. Ein möglicher Grund für die Brandstiftungen ist weder der Polizei noch der Gemeinde bekannt. Vandalismus sei allerdings immer wieder ein Thema auf dem Friedhof, sagt René Scotzniovsky von der Gemeinde Allschwil.