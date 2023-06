30 Franken pro Tag – Mehr Wertschätzung für freiwillige Pflegearbeit in Läufelfingen Mit der Annahme des Reglements «Pflege und Betreuung zu Hause» bietet die Baselbieter Gemeinde freiwilligen Helferinnen und Helfern die Möglichkeit auf finanzielle Vergütung. Linus Schauffert

Läufelfingen will freiwillige Pflegearbeit mehr wertschätzen. Foto: laeufelfingen.ch

Die Gemeinde Läufelfingen will Personen, die Freiwilligenarbeit im Bereich der Pflege verrichten, mehr Wertschätzung entgegenbringen. Dies beschloss die Gemeindeversammlung vor wenigen Tagen mit der Annahme des Reglements «Pflege und Betreuung zu Hause» mit 52 zu 1 Stimme bei 3 Enthaltungen.

Das Reglement, welches am 1. Juli in Kraft tritt, bezweckt die Erleichterung des Alltags der zu Hause wohnenden pflegebedürftigen Menschen im AHV-Alter, wie die «Volksstimme» am Dienstag berichtet. Und zudem sollen Personen, die sich freiwillig um diese Menschen kümmern, eine bescheidene finanzielle Vergütung erhalten.

Mit dem Beschluss folgt die Gemeinde einer Empfehlung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft aus dem Jahr 2021. Damals beteuerte Regierungsrat Thomas Weber gegenüber den Gemeinden, dass im Alters- und Pflegegesetz die Grundlage dafür geschaffen wurde, dass Beiträge an die Pflege und Betreuung zu Hause auf kommunaler Ebene ausgerichtet werden können.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Konkret bedeutet die Regelung, dass freiwillige Helferinnen und Helfer, welche die Bedingungen erfüllen, einen Antrag auf finanzielle Vergütung stellen können, die schliesslich von der Gemeinde verrichtet wird. Dabei handle es sich aber nicht um eine Abgeltung, sondern um ein Zeichen der Wertschätzung, wie der zuständige Gemeinderat Roman Wagner gegenüber der «Volksstimme» betont. Wichtig sei aber, dass die Beiträge nicht mit den professionellen Dienstleistungen – beispielsweise der Spitex – konkurrieren oder diese gar ersetzen.

Der Betrag beläuft sich auf 30 Franken für jeden Tag, an dem die helfende Person mindestens 90 Minuten lückenlos im Einsatz steht. Zu dieser Zeit zählen Hilfeleistungen beim An- und Auskleiden, Essen, beim Gang auf die Toilette, dem Fortbewegen im Haus, dem Erhalt der Mobilität und dem Pflegen sozialer Kontakte. Nicht zu den 90 Minuten zähle aber beispielsweise ein einfacher Spaziergang, sagt Wagner der «Basler Zeitung».

Nicht einmal 5000 Franken

Ob jemand die Anforderungen für eine Vergütung der Gemeinde erfüllt, entscheidet eine zuständige Fachstelle wie beispielsweise die Spitex, eine Ärztin oder ein Arzt. Der formelle Entscheid über die Ausrichtung des Betrags liegt dann beim Gemeinderat. Dabei sind die Hürden laut Wagner aber relativ hoch. Daher gehe man auch nicht davon aus, dass Personen die Vergütung übermässig oft einfordern würden und diese somit zur Belastung für die Gemeindekasse werde.

Vielmehr erwartet Weber, dass das Reglement die Gemeindekasse nicht gross belasten wird: «Für den Rest dieses Jahres haben wir nicht einmal 5000 Franken eingeplant.» Man rechne mit maximal fünf bis sechs entsprechenden Anfragen pro Jahr.

Läufelfingen ist nicht die einzige Gemeinde, in der ein solches Reglement beschlossen wurde. Bereits neun weitere Gemeinden im Baselbiet haben eine ähnliche Praxis eingeführt. Zudem werden gemeinsam mit Läufelfingen auch Buckten, Häfelfingen und Känerkinden ein solches Reglement einführen – oder haben dies bereits getan.

Fehler gefunden?Jetzt melden.