Fasnachts-Vorbereitung – Mehr WCs, weniger Baustellen und keine parkierten Velos Rund 290 Mitarbeitende werden für das Bau- und Verkehrsdepartement im Einsatz stehen. Bereits jetzt kümmert sich die Polizei um potenziell falsch parkierte Velos.

Baustellen in der Basler Innenstadt werden für die Fasnacht abgebaut oder gesichert. Foto: Yen Duong (Keystone)

In der Basler Innenstadt laufen die baulichen und administrativen Vorbereitung auf die drei Fasnachtstage auf Hochtouren. Unter anderem werden 35 zusätzliche WC-Kabinen und Pissoirs aufgebaut und Baustellen vorübergehend abgebaut sowie gesichert.

Es sind viele Baustellen, die für die Basler Fasnachtstage ab dem 27. Februar temporär dicht gemacht werden, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind insbesondere die Grossbaustellen in der St. Alban-Vorstadt, in der Freien Strasse und auf dem Marktplatz. Dort werden Gruben zugeschüttet und asphaltiert.

Insgesamt seien bei 37 privaten und öffentlichen Baustellen Sicherheitsvorkehrungen angeordnet worden. Aus Sicherheitsgründen würden auch rund 200 Abfallkübel entlang des Cortège sowie alle Sitzbänke und Veloabstellplätze entfernt.

Kanalisation wird vorab gereinigt

Viel Aufwand wird auch bei der Reinigung betrieben. Und dies gemäss Communiqué bereits vor der Fasnacht. So würden 363 Kontrollschächte sowie 412 Einlaufschächte und 413 Schlammsammler der Kanalisation vorsorglich gereinigt, um Verstopfungen durch den Anfall an Räppli und weiteren Abfällen zu vermeiden.

Und dieser Anfall dürfte gross ausfallen. Denn anders als im vergangenen Jahr wird der Cortège wieder stattfinden mitsamt den gut 120 Wagencliquen, die neben Orangen, Däfeli und Mimosen eben auch viele Räppli hinterlassen werden.

Richtig viel Arbeit hat die Stadtreinigung dann aber während und nach der Fasnacht. Im Einsatz werden rund 280 Mitarbeitende und 70 Fahrzeuge des BVD und der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) stehen.

Polizei empfiehlt den ÖV

Auch die Basler Kantonspolizei hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen. In einem Communiqué weist sie darauf hin, dass bereits vor einigen Tagen an jenen Velo-Parkplätzen, die während der Fasnacht gesperrt sind, entsprechende Markierungen angebracht wurden. Betroffen sind Parkplätze in der Innenstadt und entlang der Cortège-Routen.

Bei Missachtung dieses Verbots würden die Velos kostenpflichtig abgeschleppt und bei Abholung an der «zentralen Sicherstellungsort für Zweiradfahrzeuge» beim Zeughaus eine Gebühr von 35 Franken zuzüglich einer Ordnungsbusse von 20 Franken erhoben.

Velos, welche sich in den markierten Feldern befinden, wurden teilweise bereits mit einem Informationsblatt versehen. Ausserdem wird im Communiqué darauf hingewiesen, dass Aktive und Besuchende mit dem ÖV in die Stadt gelangen sollen, da auch die Parkmöglichkeiten für PKWs beschränkt werden.

SDA/Linus Schauffert

