Datenanalyse zu Mobilität – Mehr Verkehr nach Terrassenöffnung Die Schweizer sind so viel unterwegs wie im letzten Frühsommer. Das zeigen Mobilitätsdaten. Doch damals war die erste Pandemiewelle verebbt, während heute die Fallzahlen hoch sind. Mathias Born

Das frühlingshafte Wetter und die wieder eröffneten Restaurantterrassen locketen viele Leute in die Stadt. Etwa ans Bellevue in Zürich. Dominique Meienberg Grosser Andrang herrschte auch etwa in der Aarbergergasse in der Berner Innenstadt. Manuel Zingg 1 / 4

Es fühlt sich an, als wäre die Pandemie passé: In den letzten Tagen zelebrierte Jung und Alt die wiedererlangten Freiheiten. Etwa den Umtrunk mit Freunden auf einer Restaurantterrasse. «Wir wurden völlig überrannt», erzählt eine Wirtin aus Zürich. Und auch in Basel und Bern ging in der Innenstadt die Post ab. Dass die Menschen mehr unterwegs sind, belegen nun auch die aktualisierten Mobilitätsdaten der Firma Intervista.

Daten aus Handy-Tracking Infos einblenden Die hier ausgewerteten Mobilitätsdaten werden von Intervista erhoben. Das Marktforschungsunternehmen hat auf den Mobiltelefonen von 2500 Testpersonen eine App installiert. Sie zeichnet auf, welche Distanzen diese Personen zurücklegen. Die Messungen von Intervista gelten als die schweizweit besten Mobilitätsdaten, weil sie repräsentativ sind und über lange Zeit erhoben werden. Das Projekt wurde unter anderem von der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce in Auftrag gegeben. So will man die Auswirkungen der Pandemie und der Eindämmungsmassnahmen aufs Bewegungsverhalten genau beobachten. (bal)