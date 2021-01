Erste Etappe – Mehr Transparenz bei den Richterwahlen Die Baselbieter Regierung braucht nur noch den Auftrag zu einer entsprechenden Vorlage. Thomas Gubler

Marc Schinzel will das Vertrauen in die Justiz stärken. Foto: Lucia Hunziker

Die gute Nachricht vorweg: Auf dem Weg zu einer transparenteren Vorbereitung der Richterwahlen im Baselbiet ist eine erste Etappe zurückgelegt. Die etwas weniger gute Nachricht: Bis der Landrat über eine entsprechende Gesetzesvorlage entscheiden kann, dauert es noch ein Weilchen. Das Kantonsparlament hat am Donnerstag einstimmig ein Postulat des Freisinnigen Marc Schinzel betreffend transparentere Regeln für die Wahl von Richterinnen und Richtern durch den Landrat im zweiten Anlauf abgeschrieben. Dies, nachdem die Regierung in ihrem Bericht Vorschläge unterbreitet hatte, wie ein Gremium – beispielsweise eine Subkommission der Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) – die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen von Richterkandidaten prüfen könnte, bevor diese zur Wahl vorgeschlagen werden.

Angst vor Retourkutschen

Vorschlagsberechtigt für die Wahl von Richterinnen und Richtern sind die Fraktionen. Und welche Fraktion jeweils gemäss Parteienproporz mit dem Vorschlag gerade dran ist, regelt ein Gentlemen’s Agreement. An gesetzlichen Bestimmungen fehlt es demgegenüber weitgehend. Dieses «Verfahren» hat zur Folge, dass der Landrat als Wahlbehörde die von der vorschlagsberechtigten Fraktion präsentierte Kandidatur jeweils fast schon unbesehen durchwinkt – auch weil man im Falle von Widerstand Retourkutschen fürchtet. Eine Situation, die zwar mittlerweile in breiten Kreisen als unbefriedigend erkannt ist, die aber die Regierung nicht von sich aus angehen wollte. Sie zeigte vorerst nur den Weg zur Behebung auf.

Marc Schinzel hat indessen in der Landratsdebatte durchblicken lassen, dass in Bälde eine nächste Etappe folgen soll. In Absprache mit Gleichgesinnten will der Binninger mit einem nächsten Vorstoss die Regierung beauftragen, eine Vorlage im Sinne der vorgeschlagenen Sukommission zuhanden des Landrats auszuarbeiten. «Nach dieser Debatte müssen wir das unbedingt weiterverfolgen. Denn es kann nicht sein, dass schon die Kandidatenauswahl nach rein politischen Gesichtspunkten erfolgt», sagte Schinzel gegenüber dieser Zeitung.

Dabei geht es dem Freisinnigen neben der Transparenz vor allem auch um die Qualität der Richterkandidaturen. Nicht tangiert werden sollen jedoch das Wahlrecht des Landrats und das Vorschlagsrecht der Fraktionen. Es soll aber eine Art Sicherung eingebaut werden.