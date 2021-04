EBL wird internationaler – Mehr Stromkunden im Ausland als im Oberbaselbiet Die Elektra Baselland investiert in der Schweiz vor allem im Wärmebereich. Erneuerbaren grünen Strom produziert sie in anderen Ländern. Kurt Tschan

CEO Thomas Andrist legt für die EBL ein neues Rekordergebnis vor. Foto: Dominik Plüss

Das Wasserkraftwerk Zwingen ist ein Sinnbild für die Malaise bei der schweizerischen Energiewende. «Gefühlte zehn Jahre zogen ins Land, bis das Werk in Betrieb genommen werden konnte», sagt der Chef der Elektra Baselland (EBL), Tobias Andrist. 3 Millionen Franken und viel Nerven hat das neue Laufwasserkraftwerk in der Birs gekostet. Es wird in Zukunft zwar allenfalls einen Schönheitspreis gewinnen, mit einer Leistung von 600 Kilowatt und der Produktion von ca. 2’300’000 kWh das Energieproblem der Region jedoch nicht lösen, wie Andrist sagt.

Reicht in der Schweiz der inländische Strom nur noch während fünf Monaten zur Selbstversorgung aus und scheitern neue grosse Kraftwerksprojekte entweder an gesetzlichen Hürden oder Einsprachen, herrscht im benachbarten Ausland weiterhin eine «grüne» Goldgräberstimmung.

«Das entspricht der Leistung eines halben Kernkraftwerks und damit mehr Energie, als wir gegenwärtig in der Schweiz absetzen.» Tobias Andrist, CEO EBL

Davon profitiert auch die EBL, die im grossen Stil investiert. 2016 wurde die EBL Wind Invest AG gegründet. Finanzinvestoren schossen über 100 Millionen Euro Eigenkapital ein. Inzwischen betreibt die EBL in Deutschland 44 Windturbinen. 17 Prozent von ihnen gehören der EBL selbst.

Das neuste Investitionsvehikel der Genossenschaft ist die EBL X-Invest. Diese will im grossen Stil in weitere Windturbinen, aber auch in Sonnen- und Wasserenergie auf der Iberischen Halbinsel, in Skandinavien, Deutschland und Frankreich investieren. Dabei profitiert die EBL von einem 400-Megawatt-Entwicklungsportfolio, welches das Unternehmen selbst aufgegleist hat. Die Rechte für den Bau dieser erneuerbaren Anlagen wurden bereits erworben. «Im Endausbau werden wir 760 Gigawattstunden Strom im Jahr produzieren», sagt Andrist. «Das entspricht der Leistung eines halben Kernkraftwerks und damit mehr Energie, als wir gegenwärtig in der Schweiz absetzen.»

Festen Boden findet die EBL zunehmend in Deutschland. Nachdem ihre Marke Schweizstrom während Jahren defizitär war, erzielte sie 2020 erstmals einen Gewinn von 1,4 Millionen Euro vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen. In Zukunft soll das Geschäft bei den nördlichen Nachbarn noch besser laufen. So hat die EBL im letzten Juli mitten in der Corona-Pandemie die BayWa Ökoenergie GmbH übernommen. Über den Kaufpreis macht Andrist zwar keine Angaben. Dafür wurden die Stromverträge von 22’000 deutschen Haushalten erworben. «Mit insgesamt 60’000 deutschen Kundinnen und Kunden sind wir jetzt weit in der profitablen Zone», ist er überzeugt. Damit produziert die EBL mit ihren zahlreichen Tochterunternehmen nicht nur mehr Strom im Ausland, sondern hat in ihrer über 120-jährigen Geschichte dort erstmals auch mehr Stromkunden als im Heimmarkt.

Preiserhöhungen im Jahr 2022?

Bei stabilen Margen zwischen 5 und 6 Prozent halten sich die Risiken im grünen europäischen Strommarkt in engen Grenzen. Selbst tiefere Marktpreise in Spanien können deshalb auch «die Erfolgsgeschichte des Solarkraftwerkes bei Calasparra», wie Andrist sagt, nicht stoppen. Überdies kämpft die EBL bei diesem Projekt weiterhin gegen den spanischen Staat, der nach der Inbetriebnahme des Werkes schrittweise Förderbeiträge für grünen Strom gekürzt und höhere Steuern eingeführt haben soll. Die Rede ist von einem zweistelligen Millionenbetrag, den die Liestaler Genossenschaft geltend macht.

Das Solarkraftwerk Puerto Errado 2 im südlichen Spanien ist eine Pionierleistung der EBL. Das Werk wirft Gewinne ab. Foto: EBL

Inzwischen erzielt die EBL jährlich rund 5 Millionen Euro Gewinn im Ausland. Ähnlich flott soll es auch 2021 zugehen, obwohl auch die EBL im Schweizer Markt unter den leicht gestiegenen Strombeschaffungskosten leidet, die sie 2020 nicht an die Kunden weiterverrechnet hat. Strompreiserhöhungen für 2022 will Andrist deshalb nicht ausschliessen.

