Basler Monatswetter – Mehr Sonnenschein im Juli gabs erst ein Mal Kaum Niederschlag und heisse Temperaturen im zweiten Sommermonat. Ambros Werner

Unmittelbar nach dem Sturm vom 20. Juli, der Hagel und Starkregen brachte. Foto: Markus Wüest

In der Nacht auf den 1. Juli wurden in der gesamten Nordwestschweiz Gewitter mit lokal starken Niederschlägen verzeichnet. Am Monatsersten betrug das Tagesmaximum an der meteorologischen Station Basel-Binningen relativ kühle 22,6 Grad Celsius. In den folgenden zwei Wochen kannten die Basler Tageshöchsttemperaturen nur eine Richtung: nach oben. Das Monatsmaximum wurde mit 36,6 Grad Celsius am 19. Juli erreicht.