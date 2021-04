Basler Grossratsdebatte – Mehr Sicherheit für Trinkwasser gefordert Klimawandel, Trockenheit, Pestizide – ein politischer Vorstoss will eine bessere Trinkwasseraufbereitung. Doch ist das überhaupt notwendig? Mischa Hauswirth

Die Trinkwasseraufbereitung in den Langen Erlen soll in einem neuen mehrstufigen Verfahren verbessert werden. Zumindest fordert dies ein Vorstoss der Grünen. Foto: Christian Flierl

Um das Thema Trinkwasser ist es in den vergangenen Jahren ruhiger geworden, nachdem Anfang der 2000er-Jahre die Deponien und ihre Verunreinigungen im Scheinwerferlicht standen. Am Mittwoch behandelt der Grosse Rat nun eine Motion von Alt-Grossrat Thomas Grossenbacher (Grüne), der eine neue Aufarbeitungsmethode für Trinkwasser fordert.

Für Grossenbacher ist die Gemeinde Muttenz das Vorbild. Dort werden in einem sogenannten mehrstufigen Verfahren mit einer Oxidationsanlage alle Spuren von Chemikalien und Medikamenten herausgefiltert, wie er sagt. Die Industriellen Werke Basel (IWB) indes, zuständig für die Trinkwasseraufbereitung in Basel, benutzen ein Verfahren mit Aktivkohlefiltern. «Aktivkohlefilter können nur bestimmte Fremdstoffe gut aus dem Trinkwasser entfernen», schreibt Grossenbacher in seiner Motion. Er und die anderen Unterzeichner aus dem links-grünen Lager wollen die IWB deshalb verpflichten, das Wasser wie in Muttenz aufzubereiten und so die Qualität zu verbessern.