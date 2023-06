Baselbieter Radroutennetz – Mehr Platz fürs Velo Es soll ein verbessertes Radroutennetz her im Baselbiet. Damit würden nicht zuletzt die ländlichen Gebiete gut angebunden. Daniel Aenishänslin

Mehr Leute aufs Fahrrad wie zum Beispiel am 2017 auf dem Flusskraftwerk in Kaiseraugst. Foto: Florian Bärtschiger

Das Baselbieter Radroutennetz soll weiterentwickelt werden. Mit neuen Velovorzugsrouten soll ein Zeitgewinn möglich werden, die Sicherheit erhöht und die ländlichen Gemeinden besser an das Radroutennetz angebunden werden. Mit fünf regionalen Anlässen orientiert der Kanton die Baselbieter Gemeinden über den aktuellen Stand der Planung und will deren Fragen und Anliegen frühzeitig aufnehmen.

«Die Vorbereitungsarbeiten zur Weiterentwicklung des kantonalen Radroutennetzes 2030 sind weit fortgeschritten», schreibt die Baselbieter Bau-und Umweltschutzdirektion in einer Medienmitteilung. Vor der definitiven Festlegung der Pläne will der Kanton nun alle Gemeinden in die Arbeiten involvieren. Danach soll das Radroutennetz mit Anpassung des Kantonalen Richtplans rechtlich verankert werden.

Bis September organisiert das Tiefbauamt der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion noch vier regionale Workshops. Im Gebiet Rheintal findet er am 30. August statt, Ergolztal West, Ergolztal Ost und das Leimental sind im September dran. Über das Birs- und Laufental hat man sich bereits im Juni ausgetauscht. Ziel sei es, Fragen zu klären, vom Wissen der Gemeinden zu profitieren und deren Anliegen kennen zu lernen.

«Mehr als ein Transportmittel für innerorts»

«Das Velo ist viel mehr als nur ein Transportmittel für innerorts», lässt sich Baudirektor Isaac Reber (Grüne) zitieren, «es ist mit dem neuen Komfort des Elektroantriebs auch für mittlere Fahrstrecken massentauglich geworden und kann daher gerade auf Pendlerstrecken eine wertvolle Alternative bieten.»

Der Kanton Basel-Landschaft habe das Potenzial des Veloverkehrs erkannt und wolle eine sichere, bedürfnisgerechte und attraktive Infrastruktur schaffen. Mit einer Netzhierarchisierung werde das Radroutennetz auf künftige Anforderungen ausgerichtet. Es soll Velovorzugsrouten, Velohauptrouten und das Basisnetz geben.

Daniel Aenishänslin

