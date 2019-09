Mehr Pflegeplätze für Migranten nötig

In den beiden Basel wächst der Anteil jener Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Das hat nicht nur Auswirkungen im Bereich Bildung, sondern auch beim Bedarf von Betreuungsplätzen in Alters- sowie Pflegeheimen. Urs Roth vom Spitexverband Baselland geht davon aus, dass der Anteil von Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund in den nächsten 10 bis 20 Jahren zunehmen wird. Grund: Gastarbeiter, Flüchtlinge und Zuwanderer bleiben auch im Alter in der Schweiz. Das erfordert eine Anpassung in der Pflege und Betreuung.