Life&Style: Baslerin im Streetstyle – Mehr Mut zur eigenen Mode, bitte Jenny Delvecchio stöbert gerne in Vintage- und Secondhandläden, um spezielle Outfits zusammenzustellen. Bei ihrer eigenen Generation vermisst sie diesbezüglich jedoch die Originalität. Julia Gisi

Jenny Delvecchio stellt sich gern immer wieder neue Looks zusammen – und weiss, was ihr gefällt. Foto: Nicole Pont

Wegen Plattformen wie Tiktok und Instagram, die im Leben vieler junger Leute omnipräsent sind, finden viele der Generation Z kaum mehr zum eigenen Kleidungsstil. Diese These vertritt zumindest Jenny Delvecchio, die wir heute beim Petersplatz in Basel für unsere Kolumne über Mode und Stil ausfragen. «Hin und wieder liefern Instagram und Co. mir modisch zwar durchaus Inspiration: Etwa in Kurzvideos dazu, wie man gewisse Teile kombinieren oder stylen kann», sagt die angehende Architekturstudentin, die trotz ihres jungen Alters sehr stilsicher wirkt, «doch viele der Follower kopieren meiner Erfahrung nach einfach die Outfits der Influencer, die sie toll finden, und hinterfragen gar nicht mehr, was wirklich zu ihnen selber passt.» Der Mut zur eigenen Mode komme dabei zu kurz.