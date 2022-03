Basels Kampf gegen Corona – Mehr Militär als alle anderen Kein anderer Kanton setzte in der Krisenbewältigung so viele Armeeangehörige ein wie Basel-Stadt. Gleichzeitig verzichtete die Regierung auf kostspieligere Zivilschützer – ihre Argumentation birgt Konfliktpotenzial. Benjamin Wirth

Während der ersten Corona-Welle leisteten Soldaten in Basel-Stadt insgesamt 6312 Diensttage, um die kantonalen Fachkräfte wo immer möglich zu entlasten. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Wer erinnert sich? Männer und Frauen in Camouflage, die wegen geschlossener Grenzen, überfüllter Notfallstationen und eines gefährlichen Virus die Hände voll zu tun hatten. Zwar neigt sich die Corona-Pandemie langsam dem Ende zu, dennoch ist es noch nicht lange her, seit der Bundesrat die grösste Mobilmachung nach dem Zweiten Weltkrieg organisiert hat. Wenn ein Kanton subsidiäre, also vorübergehende Hilfe benötigte, konnte er mittels Gesuch an den Bund militärische Unterstützung anfordern.