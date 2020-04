Harter Job und unterbezahlt – Mehr Lohn für Pflegende? Nicht finanzierbar! Durch Corona rücken die Anliegen der Pflegenden wieder in den Fokus wie etwa die Rufe nach besseren Löhnen. Doch damit dies möglich wird, müsste die Politik das Gesundheitssystem radikal ändern. Meinung Joël Hoffmann

Pflegende, wie hier beim Bruderholzspital, leisten für wenig Geld körperliche und psychische Schwerstarbeit. Foto: Michael Koller

Durch die Corona-Krise ist ein Adjektiv in aller Munde: systemrelevant. Zu diesen essentiellen Berufen gehören zweifelsfrei die Pflegerinnen und Pfleger, die sich rund um die Uhr um kranke oder betagte Menschen kümmern. Den Spitalchefs bereiten mitten in dieser Pandemie weniger die Gerätschaften Bauchschmerzen, sondern die Frage, wie sie genügend Personal sicherstellen können. Schon in normalen Zeiten sind Pflegende auf dem Arbeitsmarkt heiss begehrt.

Wenn die Bevölkerung nun auf Balkonen den Pflegenden applaudiert, dann haben die Helfer in Weiss diese symbolische Geste mehr als verdient. Wenn Politiker nun bessere Arbeitsbedingungen fordern wie etwa höhere Löhne, dann ist dies zunächst heuchlerisch oder reiner Populismus. Sie alle, von links bis rechts, haben eine Gesundheitspolitik zu verantworten, die nicht nur bessere Arbeitsbedingungen verhindert, sondern den bescheidenen Status quo sogar gefährdet.

Und wenn die Gewerkschaften mit dem Kantonsspital Baselland streiten, weil dieses auf dem Bruderholz wegen der Corona-Krise und Personalengpässen 12-Stunden-Schichten eingeführt hat, dann beschleicht mich das Gefühl, dass es dem VPOD und Co. sowie ihren politischen Aushängeschildern primär um Eitelkeiten und wichtigtuerischen Aktionismus geht.

Anders als etwa bei Ingenieuren, die ebenfalls rar sind, führt die erhöhte Nachfrage nicht zu höheren Löhnen

Klar, die Pflegenden leisten nun noch mehr als sonst, gefährden ihre Gesundheit, doch die Krise ist irgendwann vorbei. Dann ist ihre Arbeit noch immer hart und unterbezahlt, nur Applaus von den Balkonen gibt es keinen mehr. Wir alle haben aber ein Interesse an zufriedenen Pflegenden: Es ist nicht nur logisch, sondern auch statistisch erwiesen, dass gute Arbeitsbedingungen zu tieferen Komplikations- und Mortalitätsraten führen.

Wir haben in der Schweiz ein strukturelles Problem in der Pflege, das sich verschärfen wird. Wenn ausgebildete Pflegende in der Region Basel durchschnittlich gerade mal für dreizehn bis fünfzehn Jahre auf dem Job arbeiten, dann ist dies fatal, weil viel Geld für die Ausbildung investiert wird, ohne den Mangel zu beheben. Zwar wurden in den letzten Jahren mehr diplomierte Pflegende ausgebildet, doch das sind keine neuen Mitarbeiter, haben sie doch vorher als Fachangestellte Gesundheit gearbeitet. Und in Spezialbereichen, etwa der Intensivpflege, ist der Mangel noch höher als in anderen Bereichen.

Also konkurrieren Länder, Kantone und einzelne Institutionen um das knapper Gut Pflegekraft. Doch anders als etwa bei Ingenieuren, die ebenfalls rar sind, führt die erhöhte Nachfrage nicht zu höheren Löhnen. Eine Fachangestellte Gesundheit verdient je nach Erfahrung um die 4300 Franken und eine mit Hochschuldiplom etwa 5300 Franken – unattraktive Arbeitszeiten inklusive.

Hinzu kommen die körperliche und psychische Belastung, steigende Bürokratie sowie Stress durch Personalmangel und Spardruck. Man muss schon ein schier unerschütterliches Helfersyndrom in sich tragen, um sich diese Arbeit für einen kleinen Lohn ein Leben lang anzutun. Ich könnte an dieser Stelle unzählige Anekdoten anfügen, die aufzeigen, mit welcher Leidenschaft, Empathie und Kreativität viele Pflegende ihren Job verrichten – Tag für Tag.

Höhere Löhne und mehr Personal sind für die Spitäler mit der heutigen Gesundheitspolitik nicht finanzierbar

Doch von meinem Lob können sich die Pflegenden ebenso wenig kaufen wie von Balkonapplaus und grossen Politikerworten. Wer ihre Situation wirklich verbessern will, muss erst sehen, wie fatal für sie die aktuelle Gesundheitspolitik in diesem Land ist.

Das zeigt beispielsweise die Spitalfinanzierung. 2012 erfolgte ein Systemwechsel. Spitalbehandlungen werden nur noch mit einer Pauschale vergütet. Kein Spital in der Region hat seither genügend Patienten und Gewinn, um längerfristig selbsttragend zu sein. Das ist gewollt: Die zu hohe Spitaldichte soll abnehmen. In dieser Rückzugsschlacht versuchen die Spitalchefs, die Effizienz zu steigern, also Kosten zu senken. Wer nun über teure, aber womöglich unnötige Operationsroboter oder Computertomografen diskutieren möchte, der verkennt, dass Sachaufwände nur einen kleinen Teil der Spitalkosten ausmachen.

Das Basler Unispital hat einen Betriebsaufwand von über einer Milliarde Franken. Davon machen die Löhne der über 5000 Vollzeitstellen über 700 Millionen Franken aus. Das Kantonsspital Baselland hat einen Betriebsaufwand von gegen 400 Millionen Franken, davon sind beinahe 300 Millionen Personalkosten. In den Spitälern liegt der Personalaufwand jeweils bei 70 bis 80 Prozent der Betriebskosten. Dort liegt also das Sparpotenzial. Höhere Löhne und mehr Personal sind für die Spitäler mit der heutigen Gesundheitspolitik nicht finanzierbar.

Es gibt also drei Wege, um die Arbeitsbedigungen in den Spitälern zu verbessern. Erstens: Man hält an der heutigen Politik fest, bis in ein paar Jahren des radikalen Spardrucks die Spitaldichte und damit der Konkurrenzkampf kleiner ist, die einzelnen Spitäler dadurch mehr Fälle und Umsatz haben und vielleicht dann die Pflegenden besser entlöhnt werden. Zweitens: Die Politik forciert den oben genannten Leistungsabbau und die Spitalschliessungen, um rascher den Personalmangel und das Finanzierungsproblem zu beheben. Oder drittens: Der Steuer- und Prämienzahler wird stärker belastet und bezahlt den Pflegenden die höheren Löhne.

Wir lernen: Solidarität mit den Pflegenden hat ein Preisschild.