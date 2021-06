Studie zum Klimawandel – Mehr Hagel und grössere Körner in Europa Die Erderwärmung führt in Europa zu mehr Hagel, in China zu weniger. Neue Messgeräte und Apps sollen nun Datenlücken in der Schweiz schliessen. Joachim Laukenmann

Arbeiter der SBB befreien am 24. Juni die Gleise mit Schaufel und Pickel von einer Hagelschicht. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wohin geht der Trend beim Hagel?

«Bei der Hagelhäufigkeit sehen wir einen positiven Trend in Europa und einen negativen Trend in China und Ostasien», sagt Olivia Romppainen-Martius, die am Mobiliar Lab für Naturrisiken an der Universität Bern arbeitet. Das geht aus einer Übersichtsstudie hervor, die sie gemeinsam mit Kolleginnen kürzlich im Fachmagazin «Nature Reviews Earth & Environment» publiziert hat.

Eine mögliche Erklärung für den zunehmenden Hagel in Europa ist, dass mit der Erderwärmung der Wassergehalt in der Atmosphäre steigt. So kommt es häufiger zu starken Gewittern und damit häufiger zu Hagel. «In China könnte die hohe Luftverschmutzung den Trend zu weniger Hagel erklären», sagt Romppainen-Martius. Hat es viele kleine Partikel in der Atmosphäre, können sich mehr kleine Hagelkörner bilden. Diese schmelzen eher auf dem Weg zum Erdboden. Die Berner Forscherin betont, dass die Unsicherheiten bei den Trends noch sehr hoch sind. «Wir haben zu wenig längerfristige Daten.» In der Schweiz lasse sich wegen der Dateninhomogenität aufgrund eines Wechsels bei der Radardatenerhebung sowie wegen der hohen Variabilität in der kurzen Zeitreihe keine Trendaussage machen, sagt Stephan Bader von Meteo Schweiz.