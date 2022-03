Ukraine-Debatte im Nationalrat – «Wer Frieden will, muss bereit sein für den Krieg»

Aeschi will keine Iraker

Nur «richtige» Kriegsflüchtlinge dürften in die Schweiz kommen – Justizministerin Karin Keller-Sutter solle dies sicherstellen, fordert Thomas Aeschi (SVP). Er will keine «Nigerianer oder Iraker», die mit ukrainischem Pass in die Schweiz einreisten. Und warnt gar davor, dass solche «unechten» Flüchtlinge hier Ukrainerinnen vergewaltigen könnten.