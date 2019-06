Mehr Grünes auf den Teller

Und so gehts:

Kochen Sie Kartoffeln und grüne Bohnen. Scheiden Sie die Kartoffeln in Scheiben. Schneiden Sie eine Gurke in Scheiben und einen Fenchel in Streifen. Für die Sauce mischen Sie 1 Bund Petersilie, 1 Bund Dill und einen Bund Schnittlauch mit 1 Becher Naturjoghurt, 2 EL Olivenöl, 1 EL frisch gepresstem Zitronensaft, 1 EL Dijonsenf, Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss. Mischen Sie die noch warmen Kartoffelscheiben und die Bohnen mit der Sauce dann geben Sie die Gurken und den Fenchel bei und mischen nochmals alles gut. Servieren Sie den Salat mit frischen Kräutern und gekochten Eiern garniert. Wer mag, kann noch gehackte Zwiebeln untermischen. Ich finde aber, dass rohe Zwiebeln diesem Salat die Raffinesse und Feinheit nehmen.