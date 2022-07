Flüchtlinge bei Hazel Brugger – «Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede» Das Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer hat drei Geflüchtete aus Kiew aufgenommen und ihnen eine Plattform in ihrem Youtube-Kanal gegeben. Alexandra Kedves

Sonja, Anna und Olga (von links): Sie sind aus Kiew geflohen und leben bei Hazel Brugger und Thomas Spitzer auf dem Land, in der Nähe von Frankfurt am Main. Screenshot: Youtube

Lange hat sich Hazel Brugger der Kriegsberichterstattung verweigert, weil einfach alles too much war. «Es gibt Sachen, die sind so fürchterlich, dass ich mich nicht einmal zu ihnen informieren will, weil es mir einfach zu extrem ist», schreibt die Comedian und Podcasterin in dem Twitter-Thread, den sie am Sonntag gepostet hat. Aber irgendwann ging das für sie nicht mehr auf mit der Taktik, aus psychohygienischen Gründen und allgemeiner Hilflosigkeit lieber wegzuschauen.