Diversity als Erfolgsfaktor – Mehr Frauen in der Chefetage, mehr Gewinn, höhere Aktienkurse Ein hoher Frauenanteil in der Firmenführung führt zu besserer Performance. Einige Schweizer Firmen machen sich das zunutze. Alexander Saheb

Unternehmen, die mehr Frauen in der Geschäftsleitung haben, schneiden oft besser ab. Foto: Getty Images

Die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen sind besser, wenn sie einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil im Verwaltungsrat (VR) und gleichzeitig in der Geschäftsleitung vorweisen können. Das gilt auch für die Aktienkurs-Performance.

Besonders umfangreich ist die Studie «Women in Business und Management: The Business Case for Change» der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Sie analysierte mehr als 12’000 Unternehmen aus 70 Ländern. Über 57 Prozent der befragten Unternehmen bestätigten, dass mehr Geschlechtervielfalt die Geschäftsperformance verbessert.