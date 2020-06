Flotte wird aufgestockt – Mehr E-Bikes, höherer Tarif Seit heute sind in der Region Basel 50 Pick-e-Bikes mehr im Umlauf, ab Montag wird deren Benutzung teurer. Dominic Willimann

Die E-Bikes von Pick-e-Bike werden nach wie vor rege genutzt. Foto: Pick-e-Bike

Elektrovelos, die geliehen werden können, sind hoch im Kurs. Deshalb hat die Pick-e-Bike AG die bisherige Flotte mit 300 Stromer E-Bikes der Modelle ST2 «Sport» und «Comfort» um 50 neue hochwertige E- Bikes des Modells ST1 aufgestockt. Die Erweiterung der Pick-e-Bike-Zone bedingt eine entsprechende Erhöhung der E-Bike-Flotte. Zugleich verspricht sich Pick-e-Bike damit eine höhere Verfügbarkeit der E-Bikes.

Das hat für den Nutzer zur Folge, dass ab Montag der Minutentarif für die E-Bike-Miete an die aktuellen Marktpreise für gebietsunabhängiges Sharing angepasst und um 10 Rappen pro Minute erhöht wird. Ab 15. Juni 2020 beträgt die Miete eines E-Bikes 35 Rappen pro Minute. Die zusätzlichen Einnahmen sollen einen Teil der Betriebskosten für den Unterhalt und die Wartung der E-Bikes decken und die Entwicklung weiterer innovativer Funktionalitäten ermöglichen.

Pick-e-Bike-Zonen befinden sich aktuell in Allschwil, Arlesheim, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Münchenstein, Oberwil, Reinach, Riehen und Therwil sowie in der Stadt Basel. Dort können die Fahrräder bequem per App reserviert und bezahlt werden.