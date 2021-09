Sommerfasnacht in Pratteln – Mehr Cherusball als Fasnacht Die Wagenclique «Verruggte Rhy-Waggis» rief zu einem zweitägigen Fest mitten im September auf. Dem Ruf gefolgt sind aber wenige. Andrea Schuhmacher

Die Basler Guggemusik Träne-Furzer bei ihrem Auftritt am Freitagabend in der Frenken-Garage in Pratteln. Foto: Lucia Hunziker

«Ich wollte einfach wieder etwas Fasnacht», sagt sie und seufzt. Die Frau ist eine ehemalige Aktive und ist mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin an der Sommerfasnacht in der Frenken-Garage in Pratteln zu Besuch. Am Freitagabend füllt sich das Areal nur langsam. Die Prattler Wagenclique «Verruggte Rhy-Waggis» hatte zu diesem Fest zwar schon vor Monaten aufgerufen – doch viele Formationen dazu begeistern vermochte sie nicht.

Keine Clique meldete sich an. Es gehöre nicht zur Tradition der Fasnacht, so der Grundtenor: Vor dem traditionellen Beginn der Fasnachtszeit, dem 11.11., nehme man an keinem fasnächtlichen Event teil. Für manche Guggen und ein paar Schnitzelbänkler ist das aber kein Argument. So geben am Freitag etwa die Basler Guggenmusiken «Glaibasler Schränz-Brieder 1961» oder «Träne-Furzer 1973» auf der improvisierten Bühne ihr Bestes. Im Schnitzelbangg-Stübli treten «dr Glaibasler» und «s’Kuni us em Gundeli» auf.

Nur im Schnitzelbangg-Stübli ist ein Zertifikat nötig. Hier tritt dr Glaibasler in Pratteln auf. Foto: Lucia Hunziker

Obwohl draussen auf dem Festareal kein Covid-Zertifikat nötig ist, werden beim Einlass trotzdem alle Besucherinnen und Besucher danach gefragt – und bei mangelndem Dokument einfach drauf hingewiesen, dass im Stübli Zertifikatspflicht herrscht. Bis zu 1000 Menschen dürfen sich gemäss den Covid-Massnahmen ohne Zertifikat zu einer Veranstaltung unter freiem Himmel treffen. Eine Marke, die in Pratteln an diesem Abend bei weitem nicht erreicht wird – rund 200–250 Personen zählen wir um 21 Uhr auf dem Areal.

So gleicht die «Sommerfasnacht» eher einem Cherusball. Die Anwesenden lassen sich davon aber nicht die gute Stimmung vertreiben. Kinder tanzen ausgelassen abwechselnd zur Musik der Guggen oder zu Schlagermusik. Die Aktiven in vollem Kostüm tauschen bei Bier und Bratwurst Geschichten aus. Und gegen den späteren Abend füllen sich dann die Festbankgarnituren doch. «Ach, ich vermisse die Fasnacht so», hört man aus allen Ecken. Doch bei Weisswein und Chäswähe lässt sich die Trauer gut vertreiben.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht.

