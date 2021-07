Neues Klimakonzept – Mehr Bäume, mehr Wasser, mehr Schatten in Basel Die Hitze wird künftig vor allem die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner plagen. Die Basler Regierung präsentiert jetzt Massnahmen, wie der Klimawandel erträglich gemacht werden soll. Leif Simonsen

Mit Sonnensegeln, Wasser und Bäumen wie hier im Schützenmattpark will die Basler Regierung die Hitze für die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner erträglicher machen. Foto: Dominik Plüss

Kaspar Sutter, der Vorsteher des Basler Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartements, stellte bei der Präsentation des neuen Stadtklimakonzepts der Basler Regierung gleich zu Beginn klar: Egal, welche Anstrengungen der Stadtkanton zur Bekämpfung des Klimawandels unternimmt, nichts wird dies daran ändern, dass die Temperatur weltweit zunehmen wird in den nächsten Jahrzehnten. Je nach Modellrechnung wird die Jahresmitteltemperatur in Basel im Jahr 2100 bis zu acht Grad höher liegen als heute.

Besonders betroffen sind die dicht bebauten Quartiere wie das St. Johann, Gundeldingen, Matthäus und das Klybeck, wo die Temperaturen in Sommernächten rund zehn Grad höher sind als auf dem Land. Und hier sind es vor allem die älteren Menschen, die unter der Hitze leiden.

Am Weltklima kann der Kanton Basel-Stadt demnach nur bedingt etwas ändern. Das Stadtklimakonzept fokussiert stattdessen auf Massnahmen, die den Klimawandel in der Stadt erträglicher machen. Ein Augenmerk will die Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) auf die Biodiversität legen. Künftig sollen 0,5 bis 1 Hektare Wald mit hitzeresistenten Bäumen wie Eichen, Linden oder Nussbäumen entstehen. Auch wird das Baudepartement ein Augenmerk auf das Grundwasser legen. Dieses soll, wenn möglich, nicht stärker ansteigen als die Lufttemperatur – eine systematische Überwachung wird daher angestrebt.

Zudem will die Regierung die Schifffahrtsbedingungen im Rhein verbessern. Diese sieht sich wegen der Zunahme an Hoch- und Niedrigwassern immer häufiger nicht in der Lage, den Hafen anzusteuern. Es sei das Ziel, die Schifffahrtsrinne 30 Zentimeter zu vertiefen.

Auch städteplanerische Aspekte fliessen ein

Auch der Aufenthalt in der Basler Innenstadt soll in den Hitzetagen erträglicher gemacht werden. Eine Idee ist, in den Flaniermeilen wie der Freien Strasse Sonnensegel aufzuspannen. In den Parks soll es künftig zudem häufiger die Möglichkeit geben, sich mit Wasser abzukühlen. Damit die Flora in der Trockenheit nicht mit Trinkwasser am Leben erhalten werden muss, wie dies im letzten Hitzesommer der Fall war, soll die Wasserzufuhr verbessert werden. Keller betonte allerdings, dass dafür ein Regenwasserkreislauf aufgebaut werden müsste: «In der Trockenheit haben wir nicht genügend Trinkwasser, um das Grün zu bewässern», sagte sie.

Auch bei der Gebäudetechnik will die Regierung die Hebel ansetzen. Nach der in Basel-Stadt bereits existierenden Pflicht, Flachdächer zu begrünen, sollen künftig vermehrt auch ganze Fassaden mit Pflanzen umhüllt werden. «Entsprechende Pilotprojekte sind in Planung», sagte Kantonsplaner Martin Sandtner. Auch sei angedacht, die grünen Dächer vermehrt als Rückzugsorte für die Stadtbewohner zu nutzen.

Die Regierung will dem Grossen Rat im Verlauf des kommenden Jahres ein Paket mit konkreten Massnahmen vorlegen. Welche Kosten das neue Stadtklimakonzept zur Folge hat, darüber konnte die Basler Regierung am Freitag nichts sagen.

