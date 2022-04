Sweet Home: 10 Traumküchen – Mehr als ein Ort zum Kochen An Küchen können Mieter nicht viel ändern und doch macht es Freude, schöne Beispiele anzuschauen – und umsetzbare Ideen zu entdecken. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Himmelblau und Rosarot

Frisch: Klassisch-moderne Landhausküche mit hellblauen Schränken und rosa Kacheln. Foto über: The Nordroom

Küchen werden ganz klar farbiger. Die neutralen, eiskalten und krampfhaft wohnlich wirkenden Küchenbauten stehen nicht mehr in der ersten Reihe. Das gilt übrigens auch für Bäder. In beiden Räumen sind Rosa und Hellblau wichtige Farben. Da aber in den durchschnittlichen Schweizer Mietwohnungen die Trends – wenn überhaupt – jeweils erst mindestens eine Dekade später greifen, wohnen wohl nicht viele mit einer solch sanftfarbigen Küche.