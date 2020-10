FCB-Rückkehrer Timm Klose – Mehr als ein Innenverteidiger Mit Timm Klose verpflichtet der FCB nicht nur einen Innenverteidiger, sondern auch eine Identifikationsfigur und einen Club-Repräsentanten. Es sind hohe Ansprüche, die der 32-Jährige erfüllen soll. Tilman Pauls

Nach fast fünf Jahren im Trikot von Norwich City kehrt Timm Klose (rechts) elf Jahre nach seinem Abgang zum FC Basel zurück. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Timm Klose weiss, was jetzt kommt, und er weiss natürlich auch, dass sich seine Geschichte nicht ohne diese Frage erzählen lässt: Was es ihm bedeute, nach so langer Zeit für die 1. Mannschaft des FC Basel zu spielen, nachdem es vor vielen Jahren nicht geklappt hat. Timm Klose lächelt.