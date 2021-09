Zugeknöpfte Schweizer – Mehr als die Hälfte findet öffentliches Stillen nicht okay Sollen Frauen ihre Babys in der Öffentlichkeit stillen dürfen? Und wenn ja, wo? Eine schweizweite Umfrage zur Weltstillwoche zeigt: Basler und Baselbieter sind immerhin aufgeschlossener als Durchschnittsschweizer. Dina Sambar

Öffentliches Stillen wird noch am ehesten in Parks akzeptiert Foto; Getty Images

Wo sollen Mütter ihre Babys stillen dürfen, und wo ist es unangebracht? Diese Frage scheidet von jeher die Geister. In Basel wurde dieses Thema gar im Grossen Rat diskutiert, nachdem die damalige Grünen-Grossrätin Lea Steinle beim sogenannten Baby-Gate mit ihrem Neugeborenen aus dem Parlamentssaal verwiesen wurde.

Eine Umfrage unter 1500 Schweizerinnen und Schweizern aus Anlass der kommenden Weltstillwoche zeigt nun: Öffentliches Stillen ist bei einer Mehrheit noch immer verpönt. Nur 43 Prozent der Schweizer finden es angemessen, ein Baby vor Fremden an die Brust zu legen. In der Deutschschweiz sind es sogar nur 40 Prozent. Die Region Basel tanzt jedoch aus der Reihe. In Basel-Stadt haben 51 Prozent kein Problem mit öffentlich stillenden Müttern. Auf dem Land sind es sogar 54 Prozent. Das sind ähnliche Zahlen wie in der Westschweiz.