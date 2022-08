Basler Badis auf Rekordkurs – Mehr als 320’000 Badegäste stürmen die Gartenbäder Diesen Sommer häufen sich die Hitzetage – und so auch die Badegäste in den Gartenbädern. Sie nehmen lange Wartezeiten in Kauf und verschmutzen das Wasser mit Olivenöl. Seraina Graf Linus Schauffert Daniel Aenishänslin

Im Gartenbad Bachgraben werden pro Badegast fünfzig bis achtzig Liter frisches Wasser ins Schwimmbecken geführt. Foto: Pino Covino

Wer sich an heissen und sonnigen Tagen in der Badi abkühlen möchte, ist mit diesem Vorhaben bestimmt nicht allein. Besonders an Wochenenden sind die Schlangen vor den Gartenbädern – und dementsprechend auch die Wartezeiten – lang. Während sich die Badegäste lieber sofort in die Schwimmbecken stürzen würden, anstatt in einer grossen Menschenmenge und der extremen Hitze anzustehen, freuen sich die Bäder über hohe Eintrittszahlen.