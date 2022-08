Erster Gast – Meghan Markle startet Podcast mit Serena Williams In der zwölfteiligen Podcast-Reihe «Archetypes» will sich die Frau des britischen Prinzen Harry mit der Frage befassen, wie Frauen «über Generationen in Schubladen gesteckt wurden».

1 / 4 In der ersten Folge ihres neuen Podcasts geht es um Ehrgeiz: Meghan Markle. (Archivbild) AFP/Angela Weiss

Mit Tennis-Superstar Serena Williams als erstem Gast hat Meghan Markle ihren mit Spannung erwarteten Podcast gestartet. Die Ehefrau des britischen Prinzen Harry und die Weltklasse-Tennisspielerin sprachen in der am Dienstag veröffentlichten ersten Folge des Podcasts «Archetypes» über Ehrgeiz – und wie der Charakterzug bei Frauen und Männern unterschiedlich wahrgenommen wird.

«Ich erinnere mich nicht daran, jemals persönlich die negative Konnotation des Wortes ‹ehrgeizig› gespürt zu haben, bevor ich begonnen habe, mit meinem jetzigen Ehemann auszugehen», sagte die Herzogin von Sussex. «Und anscheinend ist Ehrgeiz für manche eine furchtbare, furchtbare Sache – bei einer Frau wohlgemerkt.»

Zwölfteilige Podcast-Reihe

Williams sagte, Frauen würden häufig in Schubladen gesteckt, «wenn wir ehrgeizig sind und Ziele haben» – und verwies ebenfalls auf negative Konnotationen bei Frauen. Sie habe einen Artikel gelesen, wonach Schulmädchen sich im Unterricht immer seltener zu Worten meldeten, weil sie sonst Zielscheibe abwertender Bemerkungen würden. «Hoffentlich können wir Mädchen beibringen, weiterhin ihre Hand zu heben und keine Angst zu haben», sagte die 40-Jährige, die als eine der besten Tennisspielerinnen der Geschichte zählt.

In der zwölfteiligen Podcast-Reihe «Archetypes» (deutsch: Archetypen) will sich Markle nach eigenen Worten mit der Frage befassen, wie Frauen «über Generationen in Schubladen gesteckt wurden». Sie wolle die Frage aufwerfen, woher solche Rollenbilder stammen, wie sie sich so lange behaupten konnten – «und am wichtigsten, wie wir sie hinter uns lassen können».

Der Podcast wird auf der Streamingplattform Spotify ausgestrahlt. Markle und Prinz Harry hatten sich im April 2020 von ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückgezogen. Sie haben seitdem eine Reihe lukrativer Verträge abgeschlossen, darunter auch mit der Streamingplattform Netflix. Prinz Harry will ausserdem bald seine Memoiren veröffentlichen.

AFP/chk

