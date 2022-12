Basler Transteenager – Medizinische Schritte sind auch ohne das Okay der Eltern möglich Der Regierungsrat hat Zahlen zum Thema Transgender veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass nur wenige Minderjährige deswegen behandelt werden. Dennoch sind die Behörden und Schulen sensibilisiert. Nina Jecker

Die Basler Regierung begrüsst es, dass Coming-outs «heute aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Transmenschen sowie der besseren Beratungsangebote auch in frühen Lebensphasen möglich sind». Foto: Getty Images / iStockphoto

Zwischen einem halben und drei Prozent der Bevölkerung fühlen sich laut Studien ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig und gelten somit als trans. In vielen Fällen äussert sich ein solches Gefühl bereits bei Kindern, auch wenn längst nicht jede Bemerkung, kein Junge oder Mädchen mehr sein zu wollen, auf eine bleibende Transidentität hinweisen muss, wie Oberärztin Beatrice Göschke von der Psychiatrie Baselland im BaZ-Interview sagt.

Wenn der Wunsch, das Geschlecht zu ändern, bei Minderjährigen über längere Zeit bestehen bleibt, erfolgt in der Regel eine Abklärung. In Basel-Stadt passiert diese in einer Spezialsprechstunde der pädiatrischen Endokrinologie am Universitäts-Kinderspital beider Basel. SVP-Grossrat Beat Schaller wollte von der Regierung erfahren, wie häufig Personen zwischen 14 und 18 Jahren in Basel-Stadt nach einer derartigen Abklärung die Diagnose trans erhalten – und zwar, weil er offenbar befürchtet, dass eine zunehmende Zahl von Kindern und Jugendlichen von erwachsenen Aktivisten in eine Transidentität gedrängt würden.

Er spricht von einer «massiven Welle». Ganz allein ist er mit dieser Sorge nicht. Unter anderem in skandinavischen Ländern sprechen Kritikerinnen und Kritiker vom «trans train» – dem Transzug, weil unter anderem in Schweden gerade bei jungen Frauen die Anzahl derer, die sich dem falschen Geschlecht zugeordnet fühlen, deutlich gestiegen ist. Dies, seitdem der Trend – und manchmal auch das Gesetz – vorgibt, eine Beratung affirmativ durchzuführen, also einen Transitionswunsch nicht infrage zu stellen.

Die Zahlen in Basel-Stadt weisen jedoch aktuell keineswegs auf eine Art Welle hin. In den letzten zehn Jahren sind im Kanton insgesamt 17 Minderjährige entsprechend abgeklärt worden, 4 davon waren zu diesem Zeitpunkt jünger als 14 Jahre. 12 der Jugendlichen, also rund ein Fall jährlich, wurden danach therapiert. In diesem Alter geht es dabei in der Regel um die Gabe von Pubertätsblockern, die etwa das Einsetzen des Stimmbruchs oder das weibliche Brustwachstum verhindern. In einem Fall hat sich in Basel-Stadt ausserdem eine Jugendliche unter 18 Jahren die Brüste operativ entfernen lassen.

Die Haltung der Regierung

Interessant ist dabei, dass Minderjährige dafür nicht zwingend das Einverständnis ihrer Eltern benötigen. Das Gesetz in der Schweiz sieht vor, dass Personen, die in Bezug auf eine medizinische Behandlung für urteilsfähig befunden werden, selbst darüber entscheiden dürfen. Urteilsfähig kann je nach Eingriff auch ein Mensch unter 18 Jahren sein. Üblicherweise dürfen Jugendliche eher eigenständig etwa zu Hormonblockern mit reversibler Wirkung Ja sagen als zu irreversiblen Schritten wie einer geschlechtsangleichenden Operation.

Transfeindlich? Vorwürfe gegen Basler Club Infos einblenden Eine Transfrau erhebt in einem Video auf Instagram happige Vorwürfe gegen den Balz Club. Die junge Frau hat dort laut eigenen Aussagen bereits an einigen Abenden gefeiert. Dabei sei es mehrere Male zu transfeindlichem Verhalten vonseiten des Personals gekommen. So hätten Sicherheitsmitarbeiter sie mehrfach gegen ihren Willen vor anderen Personen als trans geoutet. Sie sei sehr enttäuscht, so etwas potenziell Traumatisierendes in einem Club erleben zu müssen, der sich öffentlich als explizit queer-freundlich positioniere, sagt sie. Die Verantwortlichen haben ebenfalls auf Instagram zu den Vorwürfen Stellung genommen. Man bedaure die vorgeworfenen Vorfälle zutiefst, nehme diese sehr ernst und sei daran, den Fall intern aufzuarbeiten und die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Die betroffene Person sei ausserdem zu einem klärenden Gespräch eingeladen worden, bei dem man sich auch persönlich entschuldigen werde.

Eine weitere Frage widmete Schaller seiner Sorge, Transaktivistinnen und -aktivisten könnten versuchen, Kinder in Basel bereits in Kitas, Kindergärten oder Primarschulen so zu beeinflussen, dass diese später meinen, ebenfalls trans zu sein. Der SVP-Politiker möchte sogar wissen, ob der Regierungsrat bereit wäre, entsprechende Aktivitäten zu verbieten. Diese Fragen beantwortet die Basler Regierung mit einem Satz: Man habe keine Kenntnis von entsprechenden Aktivitäten und sehe deshalb keinen Handlungsbedarf.

Der Regierungsrat hält zudem fest, dass man es begrüsse, dass Coming-outs «heute aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von Transmenschen sowie der besseren Beratungsangebote auch in frühen Lebensphasen möglich sind». Die Regierung sei der Ansicht, dass es zur persönlichen Freiheit jedes Menschen gehöre, die eigene Geschlechtsidentität selbstbestimmt leben zu können. Für Lehrpersonen gibt es deshalb am Pädagogischen Zentrum Basel, welches dem Regierungsrat unterstellt ist, entsprechende Weiterbildungen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.