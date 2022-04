Sweet Home: 12 Ideen aus dem Süden – So wohnen Sie wie am Mittelmeer Viele reisten über Ostern Richtung Meer oder hätten es gerne getan. Diese Einrichtungs- und Shoppingideen bringen auf jeden Fall ein bisschen Rivierastimmung nach Hause. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — So wird der Tisch zur Tavola

Charmante Tischrunde mit unterschiedlichen Stühlen und rustikalem Krug. Foto über: SF Girl

Je näher der Sommer rückt, umso mehr möchte man nach draussen. Aber unser Klima ist nicht mediterran, sondern wechselhaft. Zudem haben nicht alle die Möglichkeit, auf einfache Art unter freiem Himmel zu essen. Es lohnt sich also, seinen Esstisch in den Sommermodus zu bringen. Wenn er nicht schon am Fenster steht, dann rücken Sie ihn näher ans Licht. Falls Sie einen schweren, unverrückbaren Tisch haben, könnte eine neue, zusätzliche Essecke Abhilfe schaffen.

Geben Sie dem Tisch ein Sommerstyling. Dafür lockern Sie die Tischrunde mit ein paar Korbstühlen auf und sorgen dafür, dass eine entspanntere Atmosphäre entsteht. Geben Sie ihm auch eine Portion Drama. Das ist hier mit einem grossen, rustikalen Keramikkrug und Olivenzweigen geschehen.

2 — So erheben sich Früchte

Zweifarbige, hohe Keramikschalen von Henry Holland, erhältlich bei Matches Fashion zu 99 Euro. Foto über: Matches Fashion

Auch hübsch und mediterran wirken gefüllte Fruchtschalen wie diese einzigartige Keramikschale von Henry Holland. Der englische Designer mischte einst mit seinem Fashionlabel «House of Holland» die Modeszene auf. Während der Pandemie entdeckte er seine Liebe zur Keramik. Was eigentlich als Pause vom hektischen Leben in der Modewelt gedacht war, wurde für ihn zu einem neuem Ausdruck seiner Kreativität. Er gestaltet seine Werke in der Nerikomi-Technik, bei der jedes Stück aus verschiedenfarbenen Tonmassen langsam von Hand erschaffen wird. So ist jede Schale, Platte, Vase, jeder Krug oder Teller einzigartige Handarbeit.

3 — So zieht Picasso ein

Vasen im Stil von Picasso, zu 70 bzw. 90 Franken aus der Picasso Kollektion von Zara Home. Foto: Zara Home

Wenn man an Künstler denkt, sind oft nicht nur deren Werke, sondern auch deren Welt von Bedeutung, in der sie ihre Kunstwerke kreierten. Bei einigen grossen Künstlern wie Picasso oder Matisse spielen dabei der Süden, die Sonne, die Farben und das mediterrane Lebensgefühl eine grosse Rolle. Ein Stück davon hat nun der grosse Modekonzern in seiner Home-Kollektion für ein grosses Publikum kommerzialisiert und bietet Wohnaccessoires wie Vasen und Textilien im Stile Picassos an.

4 — So kommt Ferienlaune auf

Sommerlich gestreiftes Kissen mit Streifen und Zotteln von Tine K. Home . Foto: Tine K. Home

Was ganz klar zum Sommer gehört und Ferienstimmung vermittelt, sind gestreifte Stoffe. Vor allem zweifarbige Streifenmuster mit Weiss lassen ans Meer und südliche Ferienhäuser denken. Solche Kissen sind perfekt für die warme Jahreszeit, denn sie passen sowohl ins Haus wie auch in den Garten oder auf den Balkon.

5 — So wirkt es wie im Ferienhaus

Aus farbiger Wolle und Baumwolle gewobener Teppich von Zara Home über einen Tisch gelegt. Foto: Zara Home

Natürlich kann man seine Wohnung nicht in eine mediterrane Villa verwandeln, aber einige Ideen davon sorgen für eine entspannte Atmosphäre – wie in einem Ferienhaus. Da helfen erst mal rustikale Accessoires wie Keramikkrüge, Körbe, antike Einzelstücke. Des Weiteren sorgen Webteppiche für Farbe, Textur und Charme. Webteppiche können auch ähnlich wie Decken eingesetzt werden, zum Beispiel wie hier über einem Tisch, hinter dem Sofa oder auf einem Bett.

6 — So wohnt man mit Amore

Schlichter Keramikkrug von Tine K. Home , bestückt mit Zweigen. Foto: Tine K. Home

Feriensouvenirs sind meist klein, fein und mit schönen Erinnerungen verbunden. Kurz: Sie vermitteln Gefühl. Kreieren Sie mit liebevollen Details mehr Gefühl in Ihrer Einrichtung. Wecken Sie zum Beispiel die Sehnsucht nach dem Meer, dem Sommer, dem süssen Nichtstun. Stellen Sie Zweige in hübsche Keramikkrüge, rahmen Sie Ferienfotos oder solche, die Ihnen Feriengefühl vermitteln. Holen Sie die Bücher aus dem Regal, die Sie ans Mittelmeer entführen und verwöhnen Sie ich mit Köstlichkeiten wie aus dem Bistro, der Trattoria oder Tapas-Bar.

7 — So wird es chic wie im trendigen Hotel

Moderner, mediterraner Stil: Ein Blick in das Hotel Les Roches Rouge in Saint-Raphael. Foto: @lesrochesrouges

Es gibt einen neuen, chicen und mediterranen Stil, bei dem Design, warme Farben, edle Materialien, Leichtigkeit und Rustikales zusammenkommen. Auf schönste Art wird dieser Stil im Hotel Les Roches Rouge an der französischen Riviera umgesetzt. Kein Wunder wird das Hotel rege von Influencern aus der ganzen Welt besucht und entsprechend fleissig auf den Social Media gezeigt. Der moderne mediterrane Stil zieht sich weiter als die Einrichtung – er ist eine Ideologie. Laut Baumier-Gruppe, der das Hotel gehört, wird das Essen regional und liebevoll zubereitet und auserlesene Beautyprodukte im Bad und Wellnessbereich sind ebenfalls Teil dieser Ideologie.

Was wir aus diesem Hotel stehlen können sind Einrichtungsideen, wie etwa eine Wand mit einem grossen farbigen Bild zu schmücken, nach einem hübschen Tischchen aus Terracotta zu suchen, eine Basttasche als Stauraum für Zeitschriften und Bücher zu nutzen und warme Naturfarben wie Sand, Stein oder Stroh zu wählen.

8 — So wird Kaffee Kunst

Sonnige, handbemalte Keramiktassen von Lrnce , 4 Tassen zu 125 Euro. Foto: Lrnce

Handwerk ist eine der wichtigsten Zutaten des mediterranen Stils. Stellen Sie sich vor, Sie spazieren durch kleine Gässchen von Dörfern und Städtchen und entdecken dort einzigartige Keramik, Handgewobenes, Körbe oder besondere Textilien. Nach dieser Manier kreiert die Belgierin Laurence Leenaert ihre Werke in Marrakesch. Ihren mittlerweile berühmt gewordenen Brand heisst Lrnce und ist voller sonniger Kreationen von Keramik, Teppichen, Kissen über Stühle, Leuchten und Kacheln bis zu Hemden, Sandalen oder Gemälden.

9 — So werden Körbe zu Schatztruhen

Edle handgemachte Körbe mit Deckel, ab 149 Franken von Kathrin Eckhard Studio . Foto: Kathrin Eckhard

Nach einer ähnlichen Manier kreiert die Schweizerin Kathrin Eckhard Körbe, Wohnaccessoires, Möbel und Mode in Ghana. Sie lebt teilweise dort, lässt alles von Kathrin Eckhard Studio von lokalen Handwerkern produzieren und vertreibt es über ihren Webshop, ihr Studio in Zürich, Pop-ups und ausgewählten Geschäften. Ihre Produkte bestechen nicht nur durch schlichtes, besonderes Design, sondern mit echter Handwerkskunst und Nachhaltigkeit. Und sie sind nicht nur schön, sondern praktisch. Diese Körbe mit Deckel sind ein gutes Beispiel dafür. Sie sind in verschiedenen Grössen erhältlich und man kann in ihnen auf wundervolle Art alles verstauen, was einem lieb und wertvoll ist.

10 — So strahlt die Sonne Picassos

«Il Neige au Soleil» Kissenhülle zu 20 Franken von Zara Home . Foto: Zara Home

Nochmals zurück zu Picasso und den hübschen Wohnaccessoires der neuen Picasso-Kollektion von Zara. Der Moderiese weiss, was ankommt und setzt die wichtigsten Trends nicht nur im Fashionbereich blitzschnell um, sondern auch für das Zuhause. Gewisse Dinge sind durchaus hübsch, obschon sie in Massen industriell produziert werden. Wichtig finde ich, dass man das, was man kauft, auch schätzt, auch wenn es sich um Massenware handelt und es nicht bloss aus einer Laune heraus konsumiert, um es dann wieder loszuwerden. Was Zara besser als alle anderen versteht, ist die Dinge ihrer Kollektionen so zu inszenieren, dass sie träumen lassen. Das ist auch mit der Picasso-Kollektion gelungen, die künstlerisch hochwertig fotografiert wurde, wie früher wertvolle Objekte für eine Hochglanzzeitschrift.

11 — So wird alles golden

Goldenes Schlafzimmer: Gelber Quilt aus Samt (140/220), zu 380 Euro von Toast . Foto über: Toast

Jeden Tag im goldenen Schein der Sonne aufwachen und sommerliche Stimmung, auch wenn es mal regnet? Das gelingt mit der Wahl von warmen, sonnigen Farben. Streichen Sie Ihre Räume in Gelbtönen, hellen Terrakottaabstufungen, Sand- und Sonnenfarben. Wählen Sie Wäsche, Decken, Vorhänge oder gar Polsterstoffe in goldenem Gelb und unterstützen Sie alles mit leicht und entspannt wirkenden Accessoires wie Dingen aus Peddigrohr, Glas und Keramik .

12 — So rauscht das Meer beim Einschlafen

Sommergarderobe für das Bett mit frischer Bettwäsche in Weiss und Blau von Toast . Foto über: @toast

Wo stehen Sie eigentlich mit der Bettwäsche? Diese ist nämlich sehr wichtig und hilft nicht nur dabei, den Look des Schlafzimmers zu verändern, sondern auch das Schlafgefühl. Gönnen Sie sich nicht nur neue Sommerkleider, sondern auch sommerliche frische Bettwäsche. Sehr gut eignet sich dafür Bettwäsche mit viel Weiss und Streifen in Blau. Vervollständigen Sie den Look, indem Sie Tücher oder leichte Decken in Blauweiss übers Bett legen.

