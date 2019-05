Mediterran kochen für Gäste

Geben Sie Olivenöl und den gehackten Knoblauch in eine Pfanne und dünsten Sie ihn sorgfältig an. Dann den Sellerie, die Zwiebeln und ein wenig Peperoncino hinzufügen. Nun legen Sie die gesäuberten Muscheln in die Pfanne. Salzen und mit Petersilie bestreuen. Mit Weisswein übergiessen und zudecken. In der Zwischenzeit die Spaghettini al dente kochen. Nun bereiten Sie eine Folie vor. Mischen die Spaghetti mit den Muscheln und legen Sie diese portionenweise in die Folie. Am besten benutzen Sie Backpapier. Im heissen Backofen einige Minuten kochen und servieren.