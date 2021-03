Frage: Was sagt der Bundesrat zur 8-Tage-Strategie?

Berset hat Kenntnis von dieser Strategie. Ein Thurgauer Arzt und Unternehmer will laut Medienberichten sämtlichen Haushalten im Land innerhalb von fünf Tagen zweimal einen Selbsttest schicken. Gemäss seinem Konzept könnte damit im ganzen Land ein entscheidend grosser Teil aller Infizierten erkannt und isoliert werden. Daraufhin könnte der Lockdown innert acht Tagen aufgehoben werden.

Berest äussert sich kritisch zum Plan. «Das ist eine Meinung, die von den Experten nicht geteilt wird.» Trotzdem gehe der Bund mit dem Ausbau der Teststrategie in eine ähnliche Richtung.

«Es wäre eine Illusion zu denken, dass wir alle Infizierten finden, wenn wir die Gesamtbevölkerung in der Schweiz einmal testen. Es gibt schliesslich eine gewisse Fehlerquote, ausserdem kommt es darauf an, in welchem Infektionsstadium man sich befindet», ergänzt Patrick Mathys vom BAG.