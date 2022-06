Barzahlungen aus Katar – Medien: Kommission untersucht Spenden für Prinz Charles Der zukünftige britische König wird mit Vorwürfen der finanziellen Art konfrontiert. Das sorgte schon vor einem Jahr für Schlagzeilen.

Auf Afrika-Trip: Prinz Charles weilt beim Commonwealth-Gipfel in Ruandas Hauptstadt Kigali. Foto: Luke Dray (Getty Images/24. Juni 2022)

Wegen der Millionenspenden aus Katar an Prinz Charles für eine seiner Stiftungen hat die zuständige Aufsicht Ermittlungen eingeleitet. Die Charity Commission will die Barzahlungen, die zwischen 2011 und 2015 in 500-Euro-Scheinen an den The Prince of Wales’s Charitable Fund getätigt wurden, unter die Lupe nehmen, berichteten die Zeitungen «Times» und «Telegraph» am Montag. Der katarische Ex-Ministerpräsident Scheich Hamad bin Jasim al-Thani soll Charles zwischen 2011 und 2015 Bargeld im Wert von rund drei Millionen Euro (ungefähr 3,04 Millionen Franken) übergeben haben. Eine Million sei in einem Koffer, weitere Beträge in Einkaufstaschen eines bekannten Luxuskaufhauses verstaut gewesen.

Commonwealth-Gipfel in Ruanda Johnson will eine Aussprache mit Prinz Charles – in Kigali Abo Ein Prinz als Regent König ohne Krone Die Residenz des britischen Thronfolgers, Clarence House, hatte am Wochenende mitgeteilt, der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. habe das Geld umgehend an die Stiftung weitergeleitet, die sich um die korrekte Abwicklung gekümmert habe. Es gibt keine Hinweise, dass die Zahlungen unrechtmässig gewesen sein könnten. Allerdings wurde Kritik am Urteilsvermögen des künftigen Königs laut. Die Stiftung Prince of Wales’s Charitable Fund unterstützt Tierschutzprojekte und setzt sich für den Erhalt von Charles› Anwesen in Schottland ein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Stiftung des 73-Jährigen für Schlagzeilen gesorgt: Damals ging es um Korruptionsvorwürfe gegen seine Prince’s Foundation. Deren damaliger Chef, der mittlerweile zurückgetreten ist, soll einem saudischen Geschäftsmann im Gegenzug für Spenden Unterstützung bei dessen Wunsch nach einem Ritterschlag und der britischen Staatsbürgerschaft zugesagt haben. Das Königshaus betonte, Prinz Charles habe keine Kenntnis von den Vorgängen gehabt.

SDA/fal

