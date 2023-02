Die Presse ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung – sie muss ungemütliche Fragen stellen, nachforschen, kommentieren. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Schweiz gehört an und für sich nicht zu den Ländern, in denen sich die Menschen essenzielle Sorgen um die freie Presse machen müssen. Die Medienfreiheit, ein in der Bundesverfassung verankertes Grundrecht, gehört zu den Eckpfeilern der liberalen Denke und unserer direkten Demokratie. Ab und an kommt es jedoch vor, dass wir Journalisten sowie unsere Quellen von verschiedenen Organisationen, meistens staatlicher Natur, gegängelt werden. Dies zeigt die Geschichte um den ehemaligen Dorfpolizisten in Binningen, der von der Gemeinde freigestellt wurde, nachdem er mit der Presse gesprochen hatte, exemplarisch auf.