Basler Medizintechnik – Medartis trotz Hackerangriff weiter auf Wachstumskurs Das Unternehmen mit Sitz in Kleinhüningen konnte den Umsatz im ersten Halbjahr wieder steigern und investiert vier Millionen Franken in ein Trainingscenter am Standort Stücki-Park. Dorothea Gängel

Das neue Ausbildungszentrum im Kleinbasler Stücki-Park ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Foto: Eduard Lorenz

Vier Millionen Franken steckt Medartis in ein eigenes Ausbildungszentrum im 6. Stock des Hauptsitzes im Kleinbasler Stücki-Park. Das verkündete das Unternehmen anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen am Dienstag. Das Unternehmen, das Implantate produziert, die in der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie nach Unfällen an Armen und Beinen eingesetzt werden, hat dazu eine Kooperation mit der Ibra (International Bone Research Association) geschlossen. Am 24. August öffnet das Ibra Institute, so der Name des Zentrums, seine Türen.