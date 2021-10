Widerstand zahlt sich aus – Mechaniker-Lehrlinge dürfen in Liestal bleiben – zumindest vorerst

Abo Streit um Berufsschule Baselland lagert Lehrlinge aus – die Branche übt Widerstand

Wer Landmaschinen-, Baumaschinen- oder Motorgerätemechaniker werden will, soll künftig in Zofingen statt in Liestal in die Schule. Betriebe befürchten, die Lehre werde unattraktiv.