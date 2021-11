Billige Lektüre – Me git nyt, aber me liist

Der offene Bücherschrank am Karl-Barth-Platz. Foto: Markus Wüest

«Vom Winde verweht» oder «Angelique» wären noch zu haben. Und irgendwelche Schinken aus den 60er-Jahren. Auch zwei Romane von C. C. Bergius harren eines neuen Besitzers oder einer Besitzerin. Eines habe ich mitgenommen: «Das Medaillon» aus dem Jahr 1971. Und wenn ich schon am Beichten bin: Auch «The Topeka School» von Ben Lerner steht jetzt bei mir daheim im Bücherregal.

Aber ich habe auch gegeben. Reichlich. Mindestens ein Dutzend habe ich schon an den Karl-Barth-Platz geschleppt. Schliesslich ist die Bücherbox, der «offene Bücherschrank», wie das Ding offiziell heisst, eine willkommene Bereicherung des Quartiers – und erst noch ästhetisch.