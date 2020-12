Velofahrer schwer verletzt – McLaren-Raser wegen versuchter vorsätzlicher Tötung angeklagt Ein junger Sportwagenfahrer hat im Juni 2019 auf der Gempenstrasse in Dornach bei einem Unfall einen Velofahrer beinahe getötet. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe. Alexander Müller

Der korrekt fahrende Velolenker zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer des über 200'000 Franken teuren Boliden blieb unverletzt.

Der Unfall hat die ganze Region bewegt. Ein damals 23-jähriger Schweizer raste im vergangenen Jahr auf der Gempenstrasse von Dornach in Richtung Gempen. Der junge Fahrer wähnte sich auf der Rennstrecke und hat auf der unübersichtlichen und kurvenreichen Strecke mehrere Fahrzeuge überholt. Beim Überholen rammte der Raser einen auf der Gegenfahrbahn fahrenden Velofahrer. Der 38-jährige zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nun hat die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Und diese hat es in sich: Der Raser muss sich vor Gericht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, «dass der Beschuldigte mit seiner waghalsigen und gefährlichen Fahrweise den Tod des Opfers billigend in Kauf nahm», heisst es in einer Mitteilung. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Dorneck-Thierstein steht noch nicht fest.

Der Unfall gab unter anderem deswegen so viel zu reden, weil der Raser am Steuer eines 570 PS starken Sportwagens sass. Der junge Mann hatte den 200’000 Franken teuren McLaren zuvor bei einer Garage in Münchenstein für eine Probefahrt ausgeliehen. Er wollte das Fahrzeug gegen seinen Porsche eintauschen.

Nach dem Unfall machten Veloverbände mobil und organsierten eine Gedenkfahrt. Sie forderten unter anderem, dass die «Bedrohung durch zu schnelle und zu starke Motorfahrzeuge endlich wirksam eingedämmt wird.» Insbesondere die Bergstrecke von Dornach nach Gempen verleite mit ihren vielen Haarnadelkurven in den letzten ­Jahren immer mehr Auto- und Motorradfahrer zum Rasen, kritisierten sie.