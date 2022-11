Pensionskassenreform – Maya Graf kämpft für eine bessere Frauenrente Im Ständerat geht es nächste Woche darum, für eine in Zukunft finanziell bessere Absicherung im Rentenalter zu sorgen. Die Baselbieterin weiss alle Frauen-Dachverbände hinter sich. Thomas Dähler

«Das Versprechen, die Renten zu verbessern, muss jetzt endlich eingelöst werden»: Maya Graf, Baselbieter Ständerätin und Co-Präsidentin von Alliance F. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

«Jetzt muss endlich ein langjähriges Anliegen von Frauen, die Verbesserung des Koordinationsabzugs, in die Reform der beruflichen Vorsorge aufgenommen werden», sagt Ständerätin Maya Graf (Grüne, BL). Nächsten Dienstag befasst sich der Ständerat damit. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) schlägt ein Modell vor, dass einen Systemfehler korrigiert und den Anspruch Grafs erfüllt. Unterstützt wird Graf, Co-Präsidentin der Alliance F, auch von den fünf grossen Frauenverbänden, welche die Mitglieder der kleinen Kammer letzte Woche extra per Brief aufgefordert haben, «den Weg für eine faire Altersversorgung zu ebnen» – und den Entscheid des Nationalrats zu korrigieren.